YouTube a trecut la un nou nivel in lupta impotriva adblockerelor

YouTube va trece la masuri extreme pentru a se asigura ca fie platiti abonament pentru continut fara reclame, fie urmariti reclamele.

Reclamele sunt probabil cel mai usor mod de a castiga bani si de a enerva consumatorul. Sunt prezente de cativa ani buni pe YouTube, si-au facut debutul deja si pe mai multe platforme de streaming.

De-a lungul anilor acestea au evoluat si au devenit tot mai enervante prin faptul ca au crescut in durata si numar, iar YouTube este un mare promotor al acestora mai ales daca nu platesti abonament.

Cea mai noua tehnica abordata in cazul in care utilizatorul are instalat un adblocker pentru a bloca reclamele, este sa simuleze o conexiune proasta la internet. Clipul se va incarca foarte greu si intreaga pagina de navigatie YouTube va merge foarte prost.

Inca sunt portite pentru a pacali reclamele, dar e clar ca YouTube va continua aceasta lupta. Eu in locul lor as reintroduce butonul de dislike si m-as asigura ca algoritmul care imi sugereaza continut nu e asa batut in cap si inapoiat ca cel existent, care imi recomanda aceleasi videouri pe care le-am urmarit deja si nu e in stare sa-mi sugereze muzica noua dupa 3 ani de ascultat muzica pe platforma lor.

[sursa]