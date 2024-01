In ciuda sanctiunilor, placi video Nvidia AI tot au ajuns in China

Conform Reuters, mai multe entitati din China cu legaturi militare au reusit sa achizitioneze placi video blocate de politica SUA.

Razboiul comercial si tehnologic dintre SUA si China este departe de a se fi terminat. In 2022, guvernul SUA a cerut blocarea exporturilor de placi video Nvidia pentru data centere. Modelele A100, respectiv H100 cu o putere mare de calcul si dotate cu AI avansat au fost interzise complet in Republica Populara Chineza.

Nvidia pregatise doua variante mai slabe pentru piata din China: A800 si H800, dar Statele Unite ale Americii au blogat si exportul acestora catre China in octombrie 2023.

In ciuda tuturor sanctiunilor, toate cele 4 modele de placi video au ajuns in China si sunt folosite de mai multe entitati care au legaturi militare. Conform Reuters, acestea apar mentionate in niste documente.

Nici SUA, nici Nvidia sau vreun partener de-al acestora nu a reusit sa descopere calea de aprovizionare a acestora pana acum.

