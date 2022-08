Asus Zenfone 9 Review

Intr-o perioada in care pana si un telefon entry-level vine dotat cu un ecran de peste 6inch, Asus a indraznit sa ofere anul trecut contrariul – a lansat Zenfone 8 – un flagship compact cu un ecran de 5.9inch si a oferit astfel singurul telefon performant de dimensiuni reduse in lumea Android.

L-am testat si m-a surprins in mod placut. Anul acesta, va spun sincer ca Zenfone 9 era telefonul de care eram cel mai curios ( dupa Galaxy S22 Ultra) si spre bucuria mea nu am avut mult de asteptat pana am pus mana pe unul. Haideti sa vedem daca e un urmas demn al modelului testat anul trecut.

Design si constructie

Zenfone 9 iti va lua ochii in primul rand prin faptul ca este de dimensiuni reduse. Am fost intrebat de cateva ori „ce telefon e asta?” de oameni la sala si erau surprinsi ca telefonul tocmai a fost lansat. Daca in urma cu 10 ani lumea radea de Samsung cu Galaxy S2 si al sau ecran de 4.3inch sau ce sa mai zicem de Galaxy Note cu ecran de 5.5inch care era considerat de-a dreptul televizor portabil, in prezent Zenfone 9 cu ecranul de 5.9 inch este considerat un dispozitiv compact. Cantareste la fel ca predecesorul sau: 169gr si designul il face usor identificabil odata familiarizati cu modelul. Pe spate avem doua insule circulare pentru cei doi senzori foto si mi-au adus aminte de personajul Wall-E din filmul animat cu acelasi nume. Spatele este facut din polimer, care prezinta mici nervuri si este antiaderent. Este oarecum prietenos cu amprentele. Rama din aluminiu curbata la colturi pastreaza clasicele butoane de deblocare si control volum pe partea dreapta, iar in partea de sus ne asteapta o surpriza: jack-ul de 3.5mm pentru casti. Ecranul este drept si protejat cu Gorilla Glass Victus, iar in coltul stanga sus este asezata camera frontala. Rama ecranului a scazut comparativ cu modelul de anul trecut dar inca este sesizabila comparativ cu alte flagship-uri lansate in acest an.

Chiar daca Zenfone 8 a avut senzorul de amprenta sub ecran, fratele mai tanar il are integrat in butonul de deblocare.

Ofera certificare IP68 si telefonul nu are bling-bling-uri de factor wow: stie ca e un instrument si nu o bijuterie – aspectul non-sclipicios care ma duce din nou cu gandul spre productie/industrie i se potriveste cui cauta un telefon practic si nu unul de reclama. Cel pe albastru mi se pare ca arata cel mai bine.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Android 12 cu interfata ZenUI 9 iti ureaza bun venit in momentul in care il scoti din cutie. ZenUI 9 este o interfata minimalista construita de ASUS pentru a aduce cateva imbunatatiri utile unde au considerat ca este cazul, in rest este un Android curat, 95% ca de la mama lui. Asta inseamna ca avem o interfata curata, aerisita, dar numarul de personalizari este redus.

Printre imbunatatirile aduse de Asus se numara posibilitatea de personalizare a butonului de deblocare – ce sa faca la doua apasari, la un slide peste el sau la o apasare lunga. De asemenea, meniul pentru viteza animatiilor care de obicei se gaseste in developer options este accesibil pe acesta direct din setari.

Pentru a gestiona sanatatea bateriei exista un meniu dedicat. Ce nu mi-a placut mie strict personal pe Android curat incepand cu versiunea 6 daca nu ma insel este meniul de unde se gestioneaza volumul, meniul rapid actionat de la buton.

Ce ma ingrijoreaza putin pe partea de software este numarul de actualizari majore de OS. Zenfone 9 s-a lansat cu Android 12, iar Android 13 si-a facut debutul deja pe modelele Pixel si urmeaza sa fie disponibil pentru o gama larga de telefoane. Conform Asus, Zenfone 9 va primi doar 2 actualizari majore de OS, ceea ce inseamna ca Android 14 care se va lansa la finalul anului viitor va fi ultimul pentru acesta. M-as astepta la niste rezultate mai bune aici mai ales ca interfata este asa de apropiata de cea gandita de Google si un an in plus de suport ar fi foarte apreciat, lucru demonstrat si de survey-ul celor de la GSMArena.

In materie de specificatii tehnice, suntem in a doua jumatate a anului asa ca cei de la Qualcomm au lansat varianta „plus” a celui mai puternic procesor din portofoliu. Astfel, Snapdragon 8+ Gen 1, realizat pe tehnologia de 4nm, cel mai puternic chipset disponibil la ora actuala in lumea Android, motorizeaza Zenfone 9.

Sunt bucuros sa va anunt ca Snapdragon 8+ Gen 1 nu a mostenit potentialele probleme de temperatura intalnite la varianta de baza. Intr-o utilizare indelungata telefonul nu se incalzeste in aplicatii elementare, utilizarea camerei foto la randul ei nu produce probleme.

Dotat cu 16GB RAM si 256GB memorie interna UFS 3.1, telefonul functioneaza ca un flagship: este rapid si nu sughita. Se pot alege mai multe moduri de functionare: high performance, dynamic, durable sau ultra durable. Eu l-am folosit in majoritatea zilelor pe varianta high performance si cateva zile in dynamic.

Chiar si cu modul high performance activat, care tine ecranul in permanenta la 120hz, bateria cu o capacitate de 4300mAh m-a tinut o zi. Diferentele notabile intre high performance si dynamic au fost la autonomie si animatii, modul dynamic folosind o rata de reimprospatare variabila. In modul dynamic este destul de usor de identificat cu ochiul liber cand rata de reimprospatare este sub 120Hz. Am reusit un screen on time de peste 7 ore in modul dynamic si cu o autonomie de peste o zi jumatate.

Incarcarea se face cu ajutorul incarcatorului din pachet de 30W si o incarcare completa dureaza in jur de 80 de minute. Nu are incarcare wireless.

Rezultatele Geekbench pentru CPU pe modul dynamic aici si high-performance aici. Iar aici pentru GPU Vulkan aici si OpenCL aici.

Camera foto si video

La fel ca fratele mai in varsta, Zenfone 9 nu vine cu o camera foto telefoto dedicata si o foloseste pe cea principala cu zoom digital pentru a realiza poze cu zoom. Senzorul principal este un Sony IMX 766 de 50MP folosit si pe ROG Phone 6, Nothing Phone 1 sau OnePlus 10T. Este echipat cu stabilizator gimbal hibrid pe 6 axe. Pe scurt nu e un senzor dedicat flagship-urilor si aici se vede ca ramane putin in spatele actualelor flagship-uri. Culorile sunt reproduse natural si produce un nivel bun de detaliu incat sa se ia la tranta cu linia superioara a telefoanelor mid-range, dar comparativ cu alte flagship-uri ii lipseste factorul de wow si optiunile avansate. Pentru poze ultrawide avem tot un senzor Sony – un IMX 364 cu dual pixel si PDAF de 12MP. Frontal incheie cu alt senzor de la Sony, un IMX663 de 12MP. Toate 3 camerele au auto-focus.

poze standard

poze ultrawide

poze zoom 2x

selfie

noapte

Ecran si sunet

Un SUPER Amoled de 5.9inch si cu o rata de reimprospatare maxima de 120hz produs de Samsung este folosit. Acesta nu are LTPO si functioneaza pe modul dynamic la 60,90 sau 120hz. Rezolutia folosita este 1080×2400. Este un ecran bun, utilizabil in toate conditiile, cu culori bune si cu un touch-sampling la 240hz.

Sunetul este stereo si placut. Pentru utilizarea in exterior exista modul Outdoor si exista de asemenea o setare care sa sincronizeze volumul pentru mesaje, notificari, media si sonerie. Se poate asculta muzica pe el cu usurinta.

Concluzii

Asus are un nou castigator in portofoliu. Bineinteles Zenfone 9 are mici neajunsuri pe ici colo, dar luat ca un pachet este un nou hit. Se poate precomanda de la eMag atat varianta 8GB RAM/128GB stocare cat si cea 16GB RAM/256GB stocare.

Pro

compact

procesor de ultima generatie care nu se mai incalzeste

Android curat

ecran potent

autonomie buna

husa si incarcator incluse in pachetul bio

Contra