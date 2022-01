1.8 miliarde de dispozitive active in ecosistemul Apple

Ecosistemul Apple este poate cel mai mare din industrie si cel care este in continua expansiune, cu 150 de milioane de dispozitive noi in fiecare an.

Conform Apple, ecosistemul lor a fost calculat in functie de cate dispozitive s-au conectat la serviciile Apple in ultimele 90 de zile. Stim inca de anul trecut ca din cele 1.8 miliarde de dispozitive, peste 1 miliard sunt iPhone-uri. Putin peste 1 miliard. Restul sunt tablete, ceasuri, laptop-uri, TV-uri etc.

Cum de s-a ajuns aici? Este destul de simplu. O data intrat in ecosistem este greu sa iesi, dar nu prea vrei sa faci asta cand totul functioneaza ca la carte. De aceea un utilizator de iPhone va cumpara imediat si o pereche de casti, un ceas si va continua sa cumpere si un laptop sau o tableta. Vedeti cazul lui Darius, colegul meu, care dupa ce si-a cumparat primul iPhone a intrat complet in ecosistem. La fel am patit si eu.

Mai mult, posibilitatea de a folosi pe termen lung produsele Apple a cantarit enorm la dezvoltarea ecosistemului. Nu degeaba sunt oferite 5-6 versiuni noi de iOS pe telefoanele lor.