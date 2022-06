Despre roaming și programul Roam like at home am mai scris aici. Ei bine, din iulie vom avea noi update-uri.

Zilele trecute am primit un mail de la Orange, unde am câteva abonamente, dar și de la YOXO (bine, și ei sunt tot Orange), prin care mă anunțau că scad tarifele la roaming, din 1 iulie. Vă las mesajul de la cei din urmă, pentru că e primul primit:

Incepand cu 1 iulie 2022, in conformitate cu Regulament European 612/2022 privind roamingul reducem tarifele de internet in roaming dupa depasirea limitei de trafic inclusa in abonamentul sau optiunea YOXO.

Astfel, tariful scade de la 2,975 euro/GB la 2,38 euro/GB (TVA inclus), iar limita de trafic de internet in roaming va creste.

Pentru incalcarea politicii de utilizare rezonabila, spre exemplu, daca timp de 4 luni (123 de zile) vei petrece mai mult timp in una din tarile SEE decat în România iar consumul va fi majoritar în roaming, tarifele se vor modifica astfel:

Tariful actual pentru apel efectuat catre tari SEE este de 0,038 euro/min. Incepand cu 1 iulie 2022, acesta va scadea la 0,026, iar apoi de la 1 ianuarie, tariful va fi urmatorul: 0,026 in 2023 si 2024, 0.023 incepand cu 2025 (euro/min, TVA inclus).

Tariful actual pentru apel primit este de 0,009 euro/min. Incepand cu 1 iulie 2022, acesta va scadea la 0,007, iar apoi de la 1 ianuarie, tariful va scadea astfel: 0,005 in 2023, 0,0024 incepand cu 2024 (euro/min, TVA inclus).

Tariful actual pentru SMS este de 0,012 euro/SMS. Incepand cu 1 iulie 2022, acesta va scadea la 0,005, iar apoi de la 1 ianuarie tariful va scadea astfel: 0,005 in 2023 si 2024, 0,004 incepand cu 2025 (euro/SMS, TVA inclus).

Tariful actual pentru trafic de date este de 2,975 Euro/GB. Incepand cu 1 iulie 2022, acesta va scadea la 2,38, iar apoi de la 1 ianuarie tariful va scadea astfel: 2,142 in 2023, 1,845 in 2024, 1,547 in 2025, 1,309 in 2026 si 1,190 incepand din 2027 (euro/GB, TVA inclus).