iOS 15 iti permite sa-ti gasesti iPhone-ul chiar si atunci cand este oprit

iOS 15 aduce multe imbunatatiri, una care imi place mie foarte mult este adusa chiar la unul dintre cele mai importante aplicatii, Find My. Daca cineva ti-a furat telefonul si l-a inchis tot poti sa vezi unde se afla si sa te duci dupa el, lucru imposibil de realizat pana acum.

Find My, functia pe care Apple a pus accent in 2021, pare ca va deveni un hit. Conform celor care testeaza iOS 15 in acest moment, aplicatia Find My iti permite sa-ti gasesti telefonul chiar si atunci cand este oprit. Chiar si daca telefonul a fost resetat!

Modulul Bluetooth ramane pornit chiar si atunci cand telefonul este inchis. Clar atunci cand telefonul ramane fara baterie nu mai poate fi descoperit, dar repet, daca este oprit tot poate fi gasit in aplicatia Find My.

Conform informatiilor de pana acum, chiar daca telefonul a fost resetat la valorile din fabrica, el poate fi in continuare detectat de Find My prin contul de iCloud.