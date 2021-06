Dacia Duster Facelift 2021 apare in primele poze

Anul acesta este asteptat Facelift-ul pentru Duster. Primele imagini au aparut deja pe net, masina fiind fotografiata de oameni pe strada. Schimbarile sunt destul de mici.

Stopuri si faruri noi, acestea sunt singurele modificari care se vad in acest moment. Oricum nimeni nu are asteptari mari de la acest facelift. Totusi, criza de semiconductori afecteaza inclusiv productia acestui nou model. Initial programat pentru luna iunie, Duster Facelift apare in toamna.

Ne asteptam sa vedem un volan cu comenzi iluminate, o timonerie mai buna, scaune mai bine „stranse” si o atentie mai buna la detalii, caci primul Duster, desi arata foarte bine, are mici probleme la interior.

Vedeti pozele AICI.