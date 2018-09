Orange aduce in exclusivitate telefoane Xiaomi in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Orange este primul operator telecom care aduce în exclusivitate în România celebrul brand de telefoane și accesorii Xiaomi.

Pentru moment, in portofoliu Orange se vor gasi telefoanele Redmi 5 si Mi Mix2S. Pentru a sarbatori intrarea noului brand in portofoliu, in perioada 22-23 septembrie in magazinul Orange din Băneasa Shopping Center cele doua telefoane se pot testa. Cei care vor achizitiona un Redmi 5 in cele doua zile de la magazinul Orange din Baneasa Shopping Center vor primi gratuit un acumulator extern Xiaomi Mi Power Bank (10000 mAh), iar cei care achizitioneaza Mi Mix2S vor primi o bratara Xiaomi Mi Band 3.

Xiaomi Mi Mix 2S poate fi achizitionat la pretul de 65 Euro la abonamentul Orange Me45. Momentan nu poate fi comandat online si nici pretul la restul abonamentelor nu este cunoscut. Produsul nu apare pe stoc. Xiaomi au fost printre primii care au creat un smartphone cu design edge-to-edge, iar Mi Mix 2S este un telefon elegant cu un design modern. Pe partea de specificatii avem cel mai nou procesor Snapdragon: 845, ajutat de 6GB RAM, 64 GB memorie interna fara posibilitate de extindere si o baterie de 3400mAh. Pe spate sunt prezenti doi senzori de 12MP care formeaza sistemul de camere dual, iar cei de la dxOMark au numit telefonul „a Chinese gem”. Display-ul are o diagonala de 5.99inch cu un aspect 18:9 si rezolutie 2160×1080. Momentan versiunea de Android utilizata este 8.0 si va primi Android Pie impreuna cu interfata proprietara MIUI. Dispune de incarcare rapida, incarcare wireless, dar ii lipseste jack-ul de 3.5mm. Xiaomi Redmi 5 este un telefon pentru cei mai putin pretentiosi si prietenos cu bugetul. Se poate achizitiona la abonamentul Orange Me 20 la pretul de 15 Euro. Redmi 5 vine cu un procesor octa-core Snapdragon 450, 2 GB RAM si 16 GB pentru stocare cu posibilitatea de extindere printr-un card pana la 128GB. Diagonala display-ului este de 5.7 inch, cu o rezolutie de 1440×720 si implicit acelasi aspect de 18:9. Capacitatea bateriei este de 3300mAh, nu dispunde de incarcare rapida, iar portul este micro USB. Terminalul vine cu Android 7.1.2 si se poate actualiza pentru a folosi Android Oreo.