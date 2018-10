ADATA XPG SX6000 PRO – SSD de 512GB PCIe Gen3x4 M.2 la 541 lei

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

SSD-urile ADATA au fost mereu accesibile. Modelele clasice au preturi foarte mici si performante foarte bune. Cine doreste viteze mai mari si o interfata noua pot opta pentru modelele M.2. In cazul de fata am fost incantati de modelul XPG SX6000 Pro. Are un pret foarte bun si viteze mari.

SX6000 PRO este un SSD cu interfata PCIe 3.0 x4 si format M.2. Are suport pentru NVMe 1.3 si este un inlocuitor pentru modelele clasice fiind in teorie (dar si in practica) de 4 ori mai rapid decat acestea.

Are la baza un controller Realtek, 64 layere si chipuri 3D TLC NAND. Dimensiunile sunt foarte mici si poate fi montat in ultrabook-uri sau laptop-uri ce au aceasta interfata. Are o durata de viata de 150TBW in varianta de 256GB, 300TBW in varianta de 512GB si 600TBW in varianta de 1TB.

Vitezele obtinute de acest SSD sunt urmatoarele:

Sequential read: 1899 MB/s

Sequential write: 1404MB/s

4K random read: 223.021 IOPS

4K random write: 213.370 IOPS

Tinand cont ca acest SSD costa 541 lei la PC Garage si ofera astfel de viteze, dar si o durata mare de viata, noi il recomandam si il consideram o solutie de luat in calcul daca doriti sa montati un SSD in laptop sau PC.

Varianta de 256GB costa tot la PC Garage 302 lei.