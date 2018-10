Sondaj: cat de mult acces ar trebui sa aiba copiii la tehnologie?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Una dintre cele mai controversate teme de discutie pe grupurile de parinti – de pe orice platforma sociala sau de la orice sedinta ad-hoc – este legata de accesul celor (mai) mici la tehnologie. Nu cred ca poti gasi, in astfel de situatii, mai mult de trei persoane care sa impartaseasca opinii identice. Vei gasi o varietate de personaje, de la cele care interzic vehement accesul la orice device smart, pana la cei care nu au vreo problema sa faca binging cu copii de cativa ani.

Preambul

Ca sa fie clar de la inceput, sunt tata a doi copii de clase primare si lucrez de ceva vreme fie direct, fie tangential in domeniul informaticii. La fel de limpede as vrea sa fie si faptul ca nu caut sa judec sau sa blamez vreun fel de comportament. Acestea fiind spuse, sa analizam putin faptele.

The facts

Exista nenumarate studii care arata felul in care tehnologia ne schimba viata, fie in bine, fie in rau. Nu are rost sa le rasfiom pe toate – ajunge sa ne uitam in jurul nostru: cel mai probabil vei citi acest articol de pe un laptop sau, mult mai probabil, de pe un smartphone, pe drum spre casa sau intr-o pauza, la lucru. Asta e partea buna. Daca e sa analizam si partea mai putin placuta vom vedea ca acum 20 de ani, un astfel de produs media ar fi fost accesibil pe format tiparit, intr-un ziar sau intr-o revista, care ar fi fost disponibila in schimbul unul abonament.

Pe vreme cand eram doar putin mai mare decat fiica-mea, cand intalneam un cuvant mai ciudat in textele scolare, deschideam o carte imensa, cu coperti versi, roasa pe la margini, pe care tata o cumparase din talcioc. Azi, toate informatiile de acolo, si unele mai noi, le cauta junioara direct pe smartphon, pe dexonline.ro.

Daca, totusi, doriti sa vedeti un punct de vedere mai detaliat, aveti aici un punct de vedere apropiat ideilor mele.

The good

Faptul ca tehnologia se afla la dispozitia copiilor este, in fapt, un lucru bun. Dupa cum am spus mai sus, cand fac temele cu fetita mea, care e in clasa a IV-a, mai descopar cuvinte pe care nu le intelege si, pe care, prefer sa le gaseasca explicate direct din dictionar. Pentru asta folosim site-ul de mai sus. As putea sa ii explic eu cuvintele (recunosc, mai sunt unele care ma depasesc si pe mine), dar imi incurajez copiii sa gaseasca singuri solutii la problemele lor. Daca le-am prezentat dexonline.ro ca si varianta, ma astept sa o retina si sa o utilizeze singuri, ori de cate ori au nevoie. De asemenea, la matematica, imi e mai simplu ca, la final de exercitiu, sa ii ofer calculatorul de buzunar sa isi verifice calculele. E mai usor, zic eu, decat sa ii spun ca are o greseala pe undeva.

Pustiul meu, desi e abia in clasa I, a descoperit o pasiune puternica pentru spatiu. Ca urmare, pe langa cartile lui Stephen Hawkings, din seria George si…, de multe ori ii caut pe YouTube documentare dublate in romana despre Univers, fie pe smartphone, tableta sau televizor (depinde de locatie, pentru ca in masina imi e mai dificil sa introduc smart TV-ul).

In plus, amandoi au smartphone propriu pe care au cateva jocuri instalate si smartwatch sa ne poata suna, de la scoala, sau din alta locatie unde nu au voie cu telefon, in caz de nevoie.

The bad

Exista si parti negative ale accesului necontrolat la tehnologie. Nu au fost putine cazurile in care am citit de spargeri de case cand aia mici se laudau ca sunt la mare, pe alt continent, cu parintii. Ca sa nu mai povestim despre cazurile mult mai grave, tragice chiar, de copii abuzati de adulti, dupa ce au fost abordati pe retelele de socializare. Una dintre campaniile de informare demne de lauda ale Politiei Romane era axata chiar pe problema aceasta: Tu stii ce face copilul tau pe internet?

Din proprie experienta, stiu cazuri de copii care isi fac temele in graba, fara interes si gresit, sau mint cu privire la lecturile obligatorii, doar pentru a ajunge mai repede la consola de jocuri sau pe grupul de WhatsApp al colegilor.

De asemenea, exista analize care demonstreaza ca supra-expunerea la social media poate naste depresia la varste foarte mici. Pentru exemplificare, puteti studia aici detalii. In propria familie am avut un exemplu de bully-ing la nivel de copii de scoala primara. De asemenea, pana la varsta de trei ani, dezvoltarea creierului poate fi afectata destul de rau, din aceleasi motive.

Unul dintre efectele cele mai nocive, spune stiinta, este legat de asa-zisa alienare a tinerilor care prefera sa isi traiasca viata in mediul virtual, mai degraba, unde isi pot crea identitati dupa propriul plac si unde nu e nevoie sa infrunte realitatea. Eu tind sa inclin ca tocmai acest aspect este comun tuturor generatiilor. Spre exemplu, pe vremea mea, aveam colegi de scoala care traiau romanele citite si se refugiau in lectura, mai degraba decat sa interactioneze social, in mediul real. Same issue, different times, as zice!

My two cents

Mi-am atras destule critici in sedintele de la scoala sau prin discutii cu amicii, cand le-am spus ca ai mei copii au acces la tehnologie, in conditii prestrabilite de comun acord. Si anume, pe perioada weekend-urilor si a vacantelor, au acces destul de relaxat la tehnologie – fie la telefon, tableta, laptop sau televizor. Au voie sa joace anumite jocuri si sa urmareasca continut media specific varstei. Cum ii verific? Ei bine, pana la proba contrarie, le-am explicat ca au parte de toata increderea noastra, ca parinti. Insa, daca vom descoperi abateri – gen aplicatii de socializare instalate, jocuri pe care nu le-am aprobat anterior sau material video nepotrivit, risca sa piarda pe termen mai scurt sau mai lung, accesul la toate device-urile lor. In mod periodic mai verific istoricul YouTube sau al aplicatiilor instalate din PlayStore. Bineinteles ca au fost cazuri in care au trecut peste limita, mai ales in ceea ce priveste orarul de acces, dar era ceva la care atat eu, cat si sotia, ne asteptam. E vorba de un comportament tipic fiecarui individ, care incearca sa verifice limitele unei relatii.

Exista si un domeniu in care am stabilit anumite reguli stricte, care nu pot fi deloc negociate (aici avem noi, adultii, drept de veto) – retelele de socializare. In afara de WhatsApp cu care sa poata cuminca cu colegii, despre teme, in pricipal, cu familia cand sunt in vacante sau cu prietenii, mai tot timpul, nu sunt acceptate alte platforme.

Motivul pentru care nu vad cu ochi buni limitarea excesiva a accesului copiilor la tehnologie tine de faptul ca ei vor fi, cel mai probabil, prima generatie care va fi inconjurata de IoT (Internet of Things). Daca de pe acum se vor obisnui cu interactiunea cu sistemele informatice, nu vor mai vedea ca anomalie faptul ca frigiderul poate sa iti sugereze ce poti gati cu ce ai inauntru sau ca expresorul de cafea te asteapta cu un ristretto dis de dimineata, cand iti detecteaza prezenta in bucatarie.

La fel de bine, din motive etice si de dezvoltare, nu le las acces nelimitat la tot felul de device-uri sau platforme de socializare.

Voteaza si tu la sondaj

Aveti mai sus opinia proprie. Am vrea, acum, sa vedem care sunt opiniile voastre, in calitate de parinti sau, daca e cazul, copii/tineri. Daca simtiti nevoie de a detalia, sectiunea de comentarii este deschisa.

Copiii ar trebui sa aiba acces la tehnologie? Sunt de acord ca aiba acces, dar in mod controlat.

Da, accesul la tehnologie in mod nelimitat si constant le ofera sansa sa se pregateasca pentru viitor.

Nu, pentru ca le poate produce mai degraba daune decat beneficii. Results Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Sunt de acord ca aiba acces, dar in mod controlat. 79%, 19 votes 19 votes 79% 19 votes - 79% of all votes

Da, accesul la tehnologie in mod nelimitat si constant le ofera sansa sa se pregateasca pentru viitor. 13%, 3 votes 3 votes 13% 3 votes - 13% of all votes

Nu, pentru ca le poate produce mai degraba daune decat beneficii. 8%, 2 votes 2 votes 8% 2 votes - 8% of all votes Total Votes: 24 × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Sunt de acord ca aiba acces, dar in mod controlat.

Da, accesul la tehnologie in mod nelimitat si constant le ofera sansa sa se pregateasca pentru viitor.

Nu, pentru ca le poate produce mai degraba daune decat beneficii. × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Results

Nu uitati de celelate sondaje active: