Acer Swift 7 2019 – un laptop spectaculos cu o grosime de sub 1cm

Acer a lansat ieri la CES 2019 o noua generatie de Swift 7 cu un sasiu nou care ofera mai mult spatiu pentru ecran. Acesta a primit deja un premiu pentru inovatie, are un raport ecran-carcasa de 92% ceea ce inseamna ca este mai mic decat in mod normal chiar daca are 14 inch diagonala. Performantele sunt si ele demne de anul 2019, iar pretul nu este foarte mare.

Swift 7 are ecran de 14 inch IPS cu rezolutie Full HD, spectru sRGB 100% sau 72% NTSC si luminozitate de 300 nits. In plus are protectie Gorilla Glass 6. Cat despre hardware are un Core i7 8500Y, stocare pe SSD tip PCIe de 512GB, 16GB memorie RAM LPDDR3 si are o autonomie de 10 ore. Masoara 9.95mm grosime fiind cel mai subtire laptop de la Acer dar si cel mai scump Swift.

Am proiectat cele mai recente procesoare Intel Core din generatia a 8-a pentru a oferi o platforma completa, cu performante care sa permita utilizatorilor experiente bogate si eficienta energetica menita sa extinda durata de viata a bateriei, toate intr-un design fara ventilator, a declarat Chris Walker, Vicepresedinte Computing Client la Intel . Suntem extrem de incantati sa colaboram cu Acer privind inovatiile anuntate pe noul Swift 7.

Are porturi USB Type C, DP 1.2, Wi-Fi Gigabit MU-MIMO, Bluetooth 5.0, tastatura chiclet cu distanta de deplasare 1.1mm, iluminata si camera web de tip push to open. Pretul porneste de la 1800 de euro.