Review DT Ultra 10: clonă de Apple Watch Ultra avansată

Dacă nu sunteți noi aici, sigur ați văzut cele două review-uri la ceasurile celor de la DTNO.1 – DT Ultra 3 Pro și DT Watch Ultra Mini. Primul este o clonă de Apple Watch Ultra, iar al doilea este una de Samsung Galaxy Watch Ultra.

De data aceasta am primit la teste unul dintre produsele lor cele mai noi – DT Ultra 10 – care este similar cu cel dintâi smartwatch enumerat mai sus. Prin urmare, nu voi insista cu un review complet, voi puncta doar aspectele care fac diferența.

Ambalaj, construcție și design

Ca să fie mai simplu, procesul de unboxing vi l-am pus în format video, pe celebra și deja mult-discutata rețea de socializare chinezească.

La acest capitol nu prea am ce să scriu, pentru că doar cutia în care vine este diferită. Altfel, dacă îți place Apple Watch Ultra, ți-a plăcut și DT Ultra 3 Pro, deci îți va place și DT Ultra 10, iar dacă nu îți place, nu vei aprecia nici acest ceas pe care l-am testat.

Hardware și software

Nu am găsit prea multe detalii despre specificațiile tehnice, dar producătorul are pe site o descriere destul de completă:

Practic sunt cam la fel, doar display-ul fiind cu puțin mai mare, memoria internă mai mică și rezoluția insesizabil mai redusă.

Utilizare

Aplicația este tot aceea, așa că m-am descurcat ușor cu ea. Nici aici nu am prea multe de comentat, pentru că sunt cam aceleași lucruri ca la review-ul anterior. Doar că, spre deosebire de acel model, acesta are câteva avantaje care m-au făcut să îl apreciez mai mult.

Marele avantaj al acestui smartwatch pentru cei care au telefoane cu Android este că acum puteți răspunde a mesajele de WhatsApp direct de pe ceas. Cum l-am folosit cu un iPhone, nu am beneficiat de asta, dar mi se pare foarte util. Video-ul de mai sus vă demonstrează cum se poate face asta.

Baterie

Primul lucru pe care l-am observat la acest capitol, a fost că bateria, deși la fel, oferă o autonomie puțin mai bună.

OK, voi fi cinstit și voi declara că nu a crescut sesizabil, dar am văzut o îmbunătățire atăt de mare, dar acum am putut încărca ceasul luni și m-a ținut până vineri.

Concluzie și preț

DT Ultra 10 costă 176,98 lei pe site-ul propriu, un preț mai mult decât decent, mai mic decât modelul anterior menționat.

Pentru cei interesați, oferim și un cupon pentru achiziția acestui produs, valabil până la final de iulie: P9MKW2ZG3HN0. Partea bună pentru voi este că îl puteți combina cu alte reduceri de la ei de pe site.