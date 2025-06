Review Xiaomi 15 Ultra+Photography Kit: camera phone premium

Dac─â tot am scris despre reducerile de pe site-ul www.mi.com/ro, cred c─â este momentul s─â test─âm ╚Öi noi flagship-ul Xiaomi – 15 Ultra. ╚śi, nota bene, am primit ╚Öi Photography Kit-ul la review. ­čÖé

Pentru cei care nu ╚Ötiu ce ├«nseamn─â Photography Kit-ul de la Xiaomi, vorbim despre un set de accesorii dedicat pasiona╚Ťilor de fotografie mobil─â: o hus─â special─â cu grip ergonomic, un declansator fizic ╚Öi diverse filtre optice care transform─â telefonul ├«ntr-o camer─â foto profesional─â. Practic, Xiaomi ├«ncearc─â s─â readuc─â ├«n prim-plan fotografia mobil─â serioas─â, nu doar quick shots pentru social media.

15 Ultra vine cu o configura╚Ťie foto impresionant─â – vorbim de un senzor principal de 50MP, ultra-wide de 50MP, telephoto periscopic de 50MP ╚Öi un al doilea telephoto de 50MP pentru zoom 3x. Toate acestea cu optica semnat─â Leica, ceea ce promite culori naturale ╚Öi procesare foto de calitate premium. Pe h├órtie, sun─â foarte bine. ├Än practic─â… ei bine, de aceea facem review-ul.

Cuprins

Specifica╚Ťii

Ambalaj și accesorii

Design ╚Öi construc╚Ťie

Software ╚Öi performan╚Ť─â

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Pre╚Ť, puncte pro ╚Öi contra

Specifica╚Ťii

Display ecran de tip LTPO AMOLED, 68B culori, de 6,73 inci (~89.7% raport ecran-corp), 20:9 ratio, refresh rate de 120Hz, 1920Hz, 3200 nits (peak) ╚Öi rezolu╚Ťie 1440 x 3200 pixeli (~522 ppi densitate). Este protejat cu Xiaomi Shield Glass 2.0 ╚Öi ofer─â suport PWM ╚Öi Dolby Vision, cu HDR10+ ╚Öi HDR Vivid. Chipset procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm), CPU Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) ╚Öi GPU Adreno 830 Memorie RAM 12/16 GB RAM Camera foto Principal─â: cuadrupl─â 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6┬Ám, dual pixel PDAF, OIS; 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51″, 0.7┬Ám, dual pixel PDAF (10cm – Ôł×), OIS, 3x optical zoom; 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4″, 0.56┬Ám, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom; 50 MP, f/2.2, 14mm, 115╦Ü (ultrawide), 1/2.76″, 0.64┬Ám, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) Are laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (op╚Ťional). Filmeaz─â 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p). Secundar─â: 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14″, 0.7┬Ám. Filmeaz─â 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS ╚Öi are HDR ╚Öi panorama. Stocare 256/512 GB┬á ╚Öi 1 TB spa╚Ťiu de stocare Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM; Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM – max 2 simultan); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5; GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS; NFC; USB Type-C 3.2 Gen 2; OTG; DisplayPort Sistem de operare Android 15 cu interfa╚Ťa HyperOS 2.0 Acumulator 5.410 mAh Si/C Li-Ion, compatibil─â cu Fast Charge 90W pe cablu, PD3.0, QC3+; 80W wireless ╚Öi 10W ├«nc─ârcare invers─â Altele senzor de deblocare ultrasonic cu amprent─â digital─â integrat ├«n ecran; senzor de deblocare facial─â; disponibil ├«n patru culori:┬á Black, White, Silver Chrome ╚Öi Green

Ambalaj și accesorii

Pentru că vlogginul e tot mai apreciat, am zis să vă las unboxingul așa și să nu mai enumăr cuvinte prea multe aici.

Design ╚Öi construc╚Ťie

Designul lui Xiaomi 15 Ultra p─âstreaz─â linia premium cu care ne-a obi╚Önuit seria Ultra, dar reu╚Öe╚Öte s─â aduc─â un aer u╚Öor mai rafinat ╚Öi modern. Telefonul impresioneaz─â de la prima vedere prin spatele realizat din materiale de calitate – sticla pe fa╚Ť─â ╚Öi plastic ╚Öi piel ecologic─â pe spate.

Partea din fa╚Ť─â are display-ul generos, cu margini extrem de mici, aproape insesizabile,┬á un difuzor folosit pentru apeluri ╚Öi la redarea de con╚Ťinut, precum ╚Öi camera foto selfie, de tip punch hole. Este protejat cu Xiaomi Shield Glass 2.0

Xiaomi Shield Glass ╚Öi Gorilla Glass sunt ambele tehnologii de protec╚Ťie pentru ecranele dispozitivelor mobile, dar provin din contexte diferite ╚Öi au caracteristici distincte. Xiaomi Shield Glass 2.0 este o solu╚Ťie dezvoltat─â intern de Xiaomi, conceput─â pentru a oferi o rezisten╚Ť─â sporit─â la zg├órieturi ╚Öi c─âz─âturi, combin├ónd durabilitatea cu o transparen╚Ť─â ╚Öi claritate ridicat─â, optimizat─â special pentru telefoanele Xiaomi. Pe de alt─â parte, Gorilla Glass, produs─â de Corning, este o tehnologie recunoscut─â global, utilizat─â de numero╚Öi produc─âtori, caracterizat─â printr-un proces chimic de ├«nt─ârire care ├«i confer─â o rezisten╚Ť─â excelent─â la impact ╚Öi zg├órieturi. ├Än timp ce Gorilla Glass are o reputa╚Ťie solid─â pe pia╚Ťa interna╚Ťional─â, Xiaomi Shield Glass 2.0 reprezint─â un efort localizat de a oferi o protec╚Ťie comparabil─â, adaptat─â la specificul produselor Xiaomi, fiind ├«n general evaluat─â ca av├ónd performan╚Ťe bune, dar uneori considerat─â pu╚Ťin mai pu╚Ťin robust─â dec├ót cele mai recente versiuni Gorilla Glass, ├«n func╚Ťie de genera╚Ťie ╚Öi testele efectuate. Astfel, alegerea ├«ntre cele dou─â poate depinde de preferin╚Ťe legate de brand, disponibilitate ╚Öi compatibilitate cu dispozitivul.

Modulul camerei continu─â s─â domine partea din spate, ├«ns─â acum este mai bine integrat ├«n design, cu margini rotunjite care ├«l fac s─â par─â mai pu╚Ťin masiv dec├ót la genera╚Ťia anterioar─â. De altfel, aceast─â parte este desenat─â pentru a fi identic─â cu o camer─â foto Leica, partenerul Xiaomi pe parte de senzori foto/video. Apropo, modulul at├ót de proeminent permite un gri mai bun ├«n utilizare, pentru c─â ar─ât─âtorul se poate pozi╚Ťiona u╚Öor ╚Öi comod sub el.

├Än partea de jos avem t─âvi╚Ťa pentru cartela SIM, portul de ├«nc─ârcare USB-C ╚Öi difuzorul audio. Toate butoanele sunt amplasate pe muchia dreapt─â, ├«n timp ce cea st├óng─â este liber─â.

Per ansamblu, este un telefon ar─âtos, dar depinde de fiecare dac─â ├«l va place sau nu. Toate telefoanele cu un modul foto at├ót de masiv nasc acelea╚Öi controverse – fie le iube╚Öti, fie le ur─â╚Öti. Nu exist─â cale de mijloc.

La final, trebuie men╚Ťionat c─â am parte de rating IP68 pentru protec╚Ťie la ap─â ╚Öi praf, deci poate fi luat cu noi la mare sau la piscin─â, pentru c─â nu prezint─â niciun risc.

Software ╚Öi performan╚Ť─â

15 Ultra se lanseaz─â cu Android 15 la bord, iar Xiaomi promite c─â va primi patru genera╚Ťii de actualiz─âri Android, ├«mpreun─â cu ╚Öase ani de suport de securitate. Este mai pu╚Ťin dec├ót ceea ce ofer─â at├ót Samsung, c├ót ╚Öi Google pentru flagship-urile lor (╚Öapte ani de suport software ╚Öi de securitate) ╚Öi cu siguran╚Ť─â mi-ar fi pl─âcut s─â v─âd Xiaomi ├«n aceeasi zon─â, dar pot s─â ├«n╚Ťeleg c─â oricum nu prea ╚Ťine nimeni at├ót de mult un telefon.

HyperOS 2.0 se mi╚Öc─â impecabil, f─âr─â vreun lag, de╚Öi telefonul nu este musai ceea ce am numi noutate. Cu toate acestea, am putut rula toate aplica╚Ťiile care m-au interesat, jocurile pe care le-a dorit fiu-miu sau am putut jongla printre toate f─âr─â ca Xiaomi 15 Ultra s─â ÔÇŁg├óf├óieÔÇŁ m─âcar. ­čÖé

Telefonul vine echipat cu HyperAI, o platform─â avansat─â de inteligen╚Ť─â artificial─â care integreaz─â multiple func╚Ťionalit─â╚Ťi pentru a ├«mbun─ât─â╚Ťi experien╚Ťa utilizatorului ├«n diverse scenarii de utilizare.

AI Writing – Asistent de scriere inteligent

Func╚Ťionalitatea de scriere cu AI ofer─â suport complet pentru procesarea textului:

Extindere text – dezvolt─â ideile ╚Öi completeaz─â con╚Ťinutul existent

Corectare automat─â – identific─â ╚Öi corecteaz─â gre╚Öelile gramaticale ╚Öi de ortografie

Rezumat inteligent – condenseaz─â texte lungi ├«n puncte esen╚Ťiale

Rescriere creativ─â – reformuleaz─â con╚Ťinutul pentru diferite stiluri ╚Öi tonuri

Suport multilingv – inclusiv func╚Ťionalitate complet─â ├«n limba rom├ón─â

Imagini de fundal dinamice AI

Creeaz─â anima╚Ťii dinamice personalizate pentru wallpaper-urile favorite

Transformă imaginile statice în funduri animate și interactive

Adaptare automat─â la preferin╚Ťele estetice ale utilizatorului

Optimizare pentru economisirea bateriei în timpul redării

Editor foto AI – Procesare avansat─â imagine

Suite complet─â de editare foto alimentat─â de AI:

├Ämbun─ât─â╚Ťire claritate – spore╚Öte detaliile ╚Öi netezimea imaginilor

Extindere imagine – m─âre╚Öte cadrul fotografiilor cu con╚Ťinut generat inteligent

╚śtergere obiecte – elimin─â elementele nedorite din fotografii f─âr─â urme vizibile

Clipuri AI – creeaz─â secven╚Ťe video scurte din fotografii statice

Procesare în timp real cu rezultate profesionale

Recunoaștere voce AI multimodală

Sistem avansat de procesare audio și vocală:

Transcriere precis─â – converte╚Öte vorba ├«n text cu acurate╚Ťe ridicat─â

Distingere vorbitori – identific─â ╚Öi separ─â automat diferi╚Ťi participan╚Ťi la conversa╚Ťie

Rezumat conversa╚Ťii – extrage punctele cheie din ├«nregistr─âri audio lungi

Traducere automat─â – transform─â con╚Ťinutul vocal ├«n multiple limbi

Etichete vorbitori – atribuie automat nume sau categorii participan╚Ťilor

Interpretare conversa╚Ťii cu AI

Traducere ├«n timp real – comunicare fluent─â ├«ntre limbi diferite

Recunoa╚Ötere automat─â limb─â – detecteaz─â ╚Öi se adapteaz─â automat la limba vorbit─â

Suport pentru conversa╚Ťii bilaterale simultane

Interfa╚Ť─â intuitiv─â pentru utilizare ├«n c─âl─âtorii ╚Öi ├«nt├ólniri interna╚Ťionale

Interpret AI pentru comunicare profesional─â

Interpretare simultan─â – traducere live pentru apeluri telefonice

Suport conferin╚Ťe – faciliteaz─â ├«nt├ólnirile multilingve

Laten╚Ť─â minim─â pentru conversa╚Ťii naturale

Integrare seamless cu aplica╚Ťiile de comunicare

Subtitr─âri AI inteligente

Sistem complet de procesare subtitr─âri pentru con╚Ťinut multimedia:

Recunoa╚Ötere automat─â – detecteaz─â ╚Öi transcrie dialogurile din videoclipuri

Traducere subtitr─âri – converte╚Öte textul ├«n multiple limbi

Generare subtitr─âri – creeaz─â subtitr─âri pentru con╚Ťinut f─âr─â text

Aplica╚Ťii versatile: Apeluri video cu subtitrare live Cursuri online cu traducere automat─â ├Änt├ólniri profesionale cu transcriere Con╚Ťinut entertainment cu subtitr─âri personalizate



C─âutare AI avansat─â

Motor de căutare inteligent integrat în sistem

C─âutare contextual─â ├«n aplica╚Ťii, fi╚Öiere ╚Öi con╚Ťinut web

├Än╚Ťelegere limbaj natural pentru interog─âri complexe

Rezultate personalizate bazate pe preferin╚Ťele utilizatorului

HyperAI reprezint─â o evolu╚Ťie semnificativ─â ├«n integrarea inteligen╚Ťei artificiale la nivel de sistem de operare, oferind utilizatorilor Xiaomi 15 Ultra o experien╚Ť─â complet─â ╚Öi inteligent─â ├«n toate aspectele utiliz─ârii smartphone-ului. Senzorii de deblocare sau cei de pozi╚Ťionare au func╚Ťionat impecabil, iar un mare plus este compatibilitatea eSIM, care permite trecerea de la un telefonul actual la cel de fa╚Ť─â extrem de facil.

Ecran și sunet

Ecranul reprezint─â una dintre componentele esen╚Ťiale ale Xiaomi 15 Ultra, continu├ónd tradi╚Ťia de excelen╚Ť─â a seriei Ultra ├«n ceea ce prive╚Öte calitatea afi╚Öajului. De╚Öi nu aduce revolu╚Ťii spectaculoase fa╚Ť─â de genera╚Ťia anterioar─â, implementeaz─â rafinamente importante ╚Öi men╚Ťine standarde premium pentru experien╚Ťa vizual─â.

Panoul OLED LTPO de 6,73 inci constituie inima experien╚Ťei vizuale, oferind o diagonal─â ideal─â pentru consumul multimedia ╚Öi productivitate. Rezolu╚Ťia QHD+ de 1440 x 3200 pixeli asigur─â o densitate impresionant─â de 522 ppi, garant├ónd claritate cristalin─â pentru text, imagini ╚Öi interfa╚Ťa utilizator.

Capacitatea de redare cromat─â este excep╚Ťional─â, ecranul fiind capabil s─â afi╚Öeze p├ón─â la 68 de miliarde de culori. Aceast─â gam─â cromatic─â extins─â permite reproducerea fidel─â a con╚Ťinutului profesional ╚Öi ofer─â o experien╚Ť─â vizual─â bogat─â ╚Öi natural─â ├«n toate scenariile de utilizare.

Rata de re├«mprosp─âtare adaptiv─â LTPO variaz─â inteligent ├«ntre 1Hz ╚Öi 120Hz, reprezent├ónd una dintre cele mai avansate implement─âri din industrie. Sistemul monitorizeaz─â continuu tipul de con╚Ťinut afi╚Öat ╚Öi ajusteaz─â automat frecven╚Ťa pentru optimizarea consumului energetic. La 1Hz func╚Ťioneaz─â pentru ecranul inactiv sau con╚Ťinutul static precum Always-On Display, ceas ╚Öi notific─âri, ├«n timp ce pentru redarea video se sincronizeaz─â cu rata nativ─â ├«ntre 24-60Hz. Pentru navigare, gaming ╚Öi interac╚Ťiuni fluide atinge 90-120Hz, iar pentru scroll ╚Öi anima╚Ťii utilizeaz─â frecven╚Ťe variabile f─âr─â trepte fixe predefinite.

Gestionarea ratei de refresh urmeaz─â stilul clasic Xiaomi prin implementarea unui mod Default complet automat, plus dou─â moduri Custom care limiteaz─â rata maxim─â la 120Hz sau 60Hz dup─â preferin╚Ť─â. Telefonul poate cobor├« p├ón─â la 1Hz c├ónd ecranul este inactiv pentru economisirea energiei ╚Öi poate urca la 120Hz pentru fluiditate optim─â. Xiaomi 15 Ultra adapteaz─â rata ├«n timp real ├«n func╚Ťie de scenariu, f─âr─â pa╚Öi fixa╚Ťi, ╚Öi comut─â automat la rate fixe pentru redarea con╚Ťinutului video la 24, 30, 48 sau 60 fps pentru evitarea artefactelor vizuale.

Una dintre ├«mbun─ât─â╚Ťirile notabile fa╚Ť─â de Xiaomi 14 Ultra o reprezint─â cre╚Öterea semnificativ─â a luminozit─â╚Ťii maxime. ├Än modul automat, ecranul atinge un v├órf de 1.599 ni╚Ťi, o cre╚Ötere substan╚Ťial─â de aproximativ 300 ni╚Ťi fa╚Ť─â de modelul anterior, asigur├ónd lizibilitate excelent─â chiar ╚Öi ├«n condi╚Ťiile cele mai provocatoare de lumin─â exterioar─â.

├Än modul manual, cu Sunlight Mode activat, luminozitatea ajunge la 841 ni╚Ťi, sau 629 ni╚Ťi f─âr─â aceast─â func╚Ťie. Aceste valori, de╚Öi considerate medii ├«n contextul noilor standarde din industrie, ofer─â performan╚Ťe solide pentru utilizarea zilnic─â. Competitori precum Google Pixel 9 Pro XL sau Asus Zenfone 12 Ultra dep─â╚Öesc 1900-2300 ni╚Ťi, ├«ns─â diferen╚Ťa este perceptibil─â doar ├«n scenarii extreme de lumin─â direct─â.

Compatibilitatea extins─â cu standardele HDR face din Xiaomi 15 Ultra o alegere ideal─â pentru con╚Ťinutul multimedia premium. HDR10+ ╚Öi Dolby Vision sunt suportate nativ, oferind contrast dinamic ├«mbun─ât─â╚Ťit ╚Öi reproducere fidel─â a culorilor pentru filme, seriale ╚Öi fotografii HDR.

Practic, ecranul ├«mbie la consum media, doar s─â ai ce seriale sau filme s─â urm─âre╚Öti. ­čÖé

Per ansamblu, Xiaomi 15 Ultra ofer─â un display de top cu performan╚Ťe solide, ideal pentru cei care pun accent pe calitatea imaginii ╚Öi pe versatilitatea afi╚Öajului ├«n diverse scenarii de utilizare. Combina╚Ťia dintre tehnologia OLED LTPO, suportul pentru standarde HDR premium, luminozitatea ├«mbun─ât─â╚Ťit─â ╚Öi tehnologiile de confort vizual creeaz─â o experien╚Ť─â de afi╚Öaj complet─â ╚Öi rafinat─â, chiar dac─â nu revolu╚Ťioneaz─â standardele industriei.

La nivel audio, nu pot spune că sunt impresionat, ba aș adăuga că este sub nivelul panelului mai sus amintit, deși avem Dolby Atmos, certificare Hi-Res și Hi-Res Audio Wireless, la care se adaugă patru microfoane pentru anularea de zgomot în apeluri.

Camera foto și video

Xiaomi 15 Ultra vine cu o promisiune ├«ndr─âznea╚Ť─â: s─â redefineasc─â fotografia mobil─â prin intermediul unui sistem de camere dezvoltat ├«n parteneriat cu Leica. Dup─â testarea intensiv─â, putem confirma c─â aceast─â promisiune nu este doar marketing – este o realitate tangibil─â care plaseaz─â 15 Ultra ├«n v├órful ierarhiei camerelor de smartphone.

Sistemul de camere impresioneaz─â ├«nc─â de la prima privire asupra specifica╚Ťiilor. Camera principal─â folose╚Öte un senzor masiv de 1 inch cu rezolu╚Ťie de 50MP, echipat cu pixeli de 3.2 ┬Ám ╚Öi o lentil─â Leica Summilux cu apertura f/1.63. Prima camer─â tele ofer─â 50MP cu lentil─â de 70mm, ├«n timp ce cea de-a doua introduce o revolu╚Ťie ├«n zoom-ul mobil: un senzor de 200MP cu dimensiunea de 1/1.4 inch, cuplat cu o lentil─â periscop de 100mm. Aceasta din urm─â reprezint─â ceea ce DXOMARK consider─â „cel mai bun zoom de pe pia╚Ť─â p├ón─â acum”.

├Än condi╚Ťii de lumin─â optim─â, Xiaomi 15 Ultra livreaz─â imagini care pot fi comparate cu cele ale camerelor DSLR entry-level. Senzorul principal de 1 inch capteaz─â o cantitate impresionant─â de lumin─â, rezult├ónd ├«n imagini cu o gam─â dinamic─â extins─â ╚Öi detalii fine remarcabile. Parteneriatul cu Leica se simte ├«n fiecare aspect al proces─ârii imaginilor – profilurile de culoare sunt rafinate, cu accente pe autenticitate mai degrab─â dec├ót pe efecte spectaculoase. Sistemul de autofocus este rapid, precis ╚Öi foarte rar e╚Öueaz─â, confirm├ónd testele DXOMARK cu „doar c├óteva e╚Öecuri de autofocus” ╚Öi capacitatea de a captura imagini cu „zero shutter lag”. Xiaomi 15 Ultra demonstreaz─â superioritatea tehnic─â ├«n condi╚Ťii de lumin─â sc─âzut─â. Camera principal─â ofer─â performan╚Ť─â uimitoare pentru fotografiile de noapte, iar senzorul de 1 inch combinat cu stabilizarea optic─â produce imagini nocturne care p─âstreaz─â detaliile ╚Öi reduc zgomotul la minimum. ├Än testele noastre, 15 Ultra gestioneaz─â scenele cu lumin─â mixt─â excep╚Ťional de bine, f─âr─â halo-uri excesive la luminile artificiale. Capabilit─â╚Ťile de zoom creeaz─â cu adev─ârat o categorie nou─â. Spre deosebire de concuren╚Ťi, Xiaomi a optat pentru o lentil─â mai lung─â – 100mm, pentru un raport de zoom de 4.3x. Camera tele de 200MP nu este doar o specifica╚Ťie impresionant─â – este un instrument real de crea╚Ťie cu calitate at├ót de bun─â la zoom-ul 4.3x ├«nc├ót poate fi folosit─â ca alternativ─â serioas─â la camera principal─â. Chiar ╚Öi la zoom-uri extreme, sistemul men╚Ťine o calitate surprinz─âtoare. Capacit─â╚Ťile video sunt la fel de impresionante, cu stabilizare excelent─â ├«n toate modurile ╚Öi tranzi╚Ťie fluid─â ├«ntre lentile. Aplica╚Ťia camer─â p─âstreaz─â simplitatea caracteristic─â Xiaomi, dar adaug─â rafinamente specifice partenerului Leica, cu viteza de procesare impresionant─â ╚Öi imagini disponibile aproape instant. Xiaomi 15 Ultra reu╚Öe╚Öte s─â stabileasc─â un nou benchmark prin sistemul s─âu de camere coerent care func╚Ťioneaz─â armonios pentru imagini excep╚Ťionale ├«n orice condi╚Ťii. Parteneriatul cu Leica aduce maturitate ├«n procesarea imaginilor, demonstr├ónd c─â brandul chinezesc poate concura cu gigan╚Ťii industriei nu doar pe pre╚Ť, ci ╚Öi pe calitate absolut─â. Pentru utilizatorii care prioritizeaz─â fotografia, 15 Ultra reprezint─â probabil cea mai complet─â ofert─â disponibil─â pe pia╚Ť─â la momentul actual.

Un aspect remarcabil al ecosistemului Xiaomi 15 Ultra este Photography Kit Legend Edition, care include un buton deta╚Öabil de declan╚Öare ╚Öi suport pentru degetul mare, pentru o experien╚Ť─â de fotografiere de nivel expert. Kitul transform─â smartphone-ul ├«ntr-un ├«nlocuitor real pentru DSLR, incluz├ónd o hus─â din piele vegan─â, un grip cu declan╚Öator, buton de zoom ╚Öi baterie de 2000 mAh, precum ╚Öi o roat─â de control. De asemenea, vine cu un inel adaptor de 67 mm ╚Öi ofer─â posibilit─â╚Ťi extinse pentru crearea imaginilor. Acest accesoriu transform─â complet experien╚Ťa de utilizare, oferind ergonomie superioar─â ╚Öi func╚Ťionalit─â╚Ťi profesionale care justific─â pe deplin investi╚Ťia pentru pasiona╚Ťii de fotografie mobil─â.

Vă las câteva dintre fotografiile făcute de mine, pe timpul review-ului:

camera principal─â, mod zi, zoom diferit

camera principal─â, mod zi, portrait, zoom diferit

camera principal─â, mod zi, super macro, zoom diferit

camera principal─â, mod zi, ultraHD, zoom diferit

camera principal─â, mod zi, fastshot

camera principal─â, mod zi, long exposure

camera principal─â, mod zi, panoramic

camera principal─â, mod noapte, zoom diferit

camera selfie, mod zi

camera selfie, mod zi, portrait

camera selfie, mod noapte, zoom diferit

Baterie

Bateria lui Xiaomi 15 Ultra are 5.410 mAh, iar tehnologia folosit─â este inovativ─â: Si/C Li-Ion. Aceasta este compatibil─â cu ├«nc─ârcare pe cablu fast charge la 90W, dar nu v─â a╚Ötepta╚Ťi ╚Öi la ├«nc─ârc─âtor ├«n cutie!

Cu toate acestea, nu am pl├óngeri la acest capitol, pentru c─â m-a ╚Ťinut o zi jum─âtate lini╚Ötit!

Pre╚Ť, puncte pro ╚Öi contra

Dac─â sunte╚Ťi ├«n c─âutarea unui telefon cu camer─â impecabil─â, v─â recomand Xiaomi 15 Ultra! Pre╚Ťurile, ├«n func╚Ťie de furnizor ╚Öi configura╚Ťie, le g─âsi╚Ťi mai jos:

PRO

camere excelente

camera principal─â poate filma 8k

display bun

design frumos

are suport eSIM

modul Photography Kit pentru cei care folosesc telefonul ca și cameră

autonomie bun─â

CONTRA

pre╚Ť destul de mare, chiar ╚Öi acum, la destul timp dup─â lansare

designul este subiectiv

Photography Kit cost─â suplimentar

sonorizarea nu este cea mai bun─â