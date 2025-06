Hollyland Lark M2S – lavaliere accesibile bune

Am cautat sa-mi cumpar niste lavaliere accesibile si am evitat in ideea ca mai strang putin si iau ceva de calitate, poate Rode sau DJI. Am testat acest brand din curiozitate, mai ales ca cineva mi le-a recomandat, iar la F64 sunt 799 lei. Ce pot o sa va zic imediat.

Am tras cu ele campania facuta cu Gorenje, asadar nu am un material de test ci un material final, gata pregatit. Aveti link AICI.

Deci asa se aud. Clipul de mai sus a fost tras cu aceste lavaliere folosind si functia de noise cancelling.

Ele sunt doua in pachet si imi place ca producatorul nu s-a zgarcit si a oferit tot ce ai nevoie. Ai cabluri, pufuleti de vant, absolut tot ce ai nevoie.

Specificatii tehnice

Transmitătoarele cântăresc doar 7 g fiecare, clip‑on minimalist şi fără logo vizibil

Frecvență 2.4 GHz cu adaptiv Frequency Hopping de până la 300 m

Calitate audio 24‑bit/48 kHz, R‑S/N > 70 dB

Capsulă condensator omni‑direcțională, cu anti‑vânt

Capacitate baterie: ~9 ore per TX, ~8.5 pentru receptor, plus ~30 ore de energie în total din carcasa de încărcare

Cum mi s-au parut?

Mi-au placut in primul rand ca sunt wireless si au un design discret. Metoda de prindere mi se pare foarte misto, nici nu le vezi, nu ies deloc in evidenta. Imperecherea este rapida. In cazul meu s-au conectat instant fara sa apas pe nici un buton, insa m-am uitat in manualul lor de utilizare si aparent ar fi trebuit sa apas un buton de pair. Deci nimic sofisticat.

Calitatea audio este buna. Cu NC activat sunetul este usor infundat, insa tot ce se aude in fundal este anulat intr-o proportie de 98%. Nimic nu se mai aude. Totusi, fara NC, sunetul este foarte clar si n-ai zice ca sunt doar 700 lei.

Autonomia este un alt punct ofrte. Ai 9 ore de utilizare dintr-un foc, mai mult decat suficient pentru o zi de filmare. Cutiuta lor imi place mult si mai ofera si ea 30 de ore autonomia. Seamana cu niste casti daca ma gandesc mai bine.

Dezavantaje? Nu prea am gasit sau daca exista eu nu le-am intalnit. Nu pot sa zic ca imi displace ceva le ele, mai ales ca au un pret mic, sunt wireless, iar sunetul este bun.

Din pacate nu am reusit sa ma folosesc de cablul Lightning din pachet pentru ca conecta lavaliera la iPhone 13 Pro Max, dar pe USB C a mers fara probleme cu un realme.

Sunt 799 lei la F64.