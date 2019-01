Am vazut ASUS Mothership si ASUS Zephyrus S GX701

ASUS a prezentat la CES 2019 toata artileria pentru anul acesta. Insa ieri am avut ocazia sa le vedem in cadrul unui eveniment dedicat la Varsovia. Ce ne-a atras atentia a fost Zephyrus S GX701 si Mothership despre care o sa vorbim pe scurt acum.

Zephyrus S GX701 este un laptop de gaming usor, subtire, cu un hardware de top, dar care aduce cateva lucruri interesante in comparatie cu alte modele. Este echipat cu solutii video de la Nvidia, in special RTX 2080, dar si cu RTX 2060Ti in versiunile de baza. Are procesor i7 din generatia a 8-a, ecran de 17 inch validat de PANTONE cu o rata de refresh de 144Hz, 3ms timp de raspuns si rezolutie Full HD. Are 8GB GDDR6 VRAM video, placa fiind in varianta Max Q.

Masoara 18.7mm grosime, are un sistem de racire nou denumit Active Aerodynamic System, care are o admisie larga atunci cand capacul este ridicat, pentru a creste fluxul de aer. Aerul este absorbit prin grilele de deasupra tastaturii, iar ventilatoarele duale il scot prin spate.

Are stocare pe SSD, tastatura iluminata RGB, este usor si poate fi transportat fara probleme. Costa intre 10.000 si 16.000 de lei. Maine o sa va prezentam si un video cu el.

ASUS Mothership este un concept nou. Este un sistem de tip desktop replacement unde performanta este pusa in fata portabilitatii. Este un laptop all in one cum am mai auzit pe la alti colegi ca l-au denumit. Acesta sta in pozitie verticala, are tastatura detasabila si pliabila pentru diferitie scenarii, ecranul este 144Hz, 4ms, G-Sync de 17.3 inch cu rezolutie Full HD, iar la interior are un i9 8950HK alaturi de RTX 2080. Toate intr-o carcasa putin mai groasa decat un laptop modern.

Are stocare HyperDrive Extreme care utilizeaza tehnologie exclusiva pentru a combina 3 SSD-uri NVMe PCI Express in configuratie RAID 0 pentru viteze de citire de 8700MB/s. Avantajul este ca poate fi utilizat oriunde exact ca un laptop daca i se ataseaza tastatura. Ar costa aproximativ 4000 de euro si va fi disponibil din Q2.

Maine o sa va prezentam si un video dar si alte produse pe care le-am intalnit la eveniment.