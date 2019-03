Testam Samsung Galaxy S10 – aveti intrebari?

Ieri am primit Samsung Galaxy S10 la test si deja am inceput sa-l butonam. Va spun inca de pe acum ca avem o varianta finala la test, nici vorba de un sample. Am introdus cartela SIM in el si ne vom face de cap cu el. Si pentru ca discutam despre un flagship dorim sa facem acest review impreuna. Asa ca daca aveti curiozitati sau vreti sa testam in mod deosebit ceva, sectiunea de comentarii va apartine.

In cele cateva ore de utilizare am remarcat cateva lucruri foarte interesante pe care o sa vi le spun pe scurt aici:

Este foarte prietenos daca aveti maini mici. Se poate tine foarte usor cu o singura mana

Difuzoarele sunt EXCEPTIONALE!

Camera frontala nu este deloc deranjanta. Deja nu o mai bag in seama.

Softul pare mai bine pus la punct

Este foarte snappy, pare ceva schimbat in aceasta privinta

Camerele foto principale, cel putin pana acum, ne-au impresionat.

Are folie pe ecran din fabrica

Senzorul de amprenta functioneaza bine, nu pare atat de rapid precum zic alte publicatii. Poate si din cauza foliei de protectie.

Noi vom testa cam tot ce putem, vom realiza in special multe fotografii pentru ca de cele mai multe ori asta va intereseaza. Comparatii nu prea putem sa facem in mod direct. Nu avem alt telefon la test incat sa facem o comparatie directa, insa din experienta noastra putem sa ne dam cu parerea la finalul review-ului.

Preturile pentru toate variantele le gasiti AICI.

Ce vreti sa stiti in mod deosebit? Va promit ca voi tine cont de toate parerile voastre.