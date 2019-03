Perpetoo este un serviciu de car sharing de la persoana la persoana – in Romania din luna mai

Perpetoo este un nou serviciu de car sharing de la persoana la persoane ce va fi disponibil in Romania din lnua mai in 4 orase: Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara. Perpetoo este diferit din multe puncte de vedere, iar un astfel de serviciu lipsea din peisaj si cu siguranta va avea succes.

Perpetoo iti ofera posibilitatea sa conduci o masina atunci cand pleci in concediu, a ta este in service sau trebuie sa pleci in interes de serviciu si nu vrei sa mergi cu masina ta personala. O sa ziceti ca este un serviciu de inchierere clasic. Hmm…nu este.

Difera din multe puncte de vedere. Masinile oferite de Perpetoo nu sunt ale lor ci sunt masini listate intr-o platforma de catre oameni ca mine sau ca tine care incearca sa faca un ban in plus de pe urma masinii lor. Daca tu nu ai nevoie de masina, sa zicem ca esti plecat din tara, altcineva o poate utiliza.

Conditiile sunt urmatoarele:

masina sa fie proprietate privata

8+1 locuri maxim

nu mai veche de 2010

RCA, ITP si revizii la zi

vigneta valabila

roti de vara si de iarna

trusa medicala

triunghiuri reflectorizante plus celelalte echipamente obligatorii

Cei care isi pun masinile la dispozitie pot castiga intre 1000 si 4000 de lei sau chiar mai mult in functie de masina, perioaoda si solicitare. In plus, proprietarii masinilor vor stabili pretul. Perpetoo si Uniqua Romania vor oferi CASCO pe toata perioada inchierii masinii.

Ce spuneti de aceasta initiativa romaneasca? Servicii asemanatoare se gasesc in toata Europa, insa Perpetoo este un business 100% romanesc.

Mai multe detalii pe pagina lor de Facebook sau pe site.