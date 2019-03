Electromobilitate: un proiect remarcabil care are ca scop promovarea automobilelor electrice

Exact acum o saptamana faceam cunostinta cu proiectul numit Electromobilitate si cu oamenii din spatele acestuia. Este un proiect care are, dupa parerea mea, un scop nobil, acela de a promova automobilele electrice si utilizarea acestora. Si nu o face oricum, ci gratuit si fara vreun interes ascuns. Sa va povestesc cum s-a intamplat.

Totul a inceput cu o poza publicata pe grupul de Facebook al pasionatilor de Tesla din Romania in care aparea un Model 3. Din comentariu in comentariu am aflat ca poza e facuta in Romania, ca de fapt este a celor de la Electromobilitate si ca, mare surprindere, acestia sunt din Timisoara!

N-a ramas decat sa-i contactez. Cateva mesaje mai tarziu deja intrasem in contact cu Dan Boboescu, initiatorul proiectului. Acesta s-a dovedit foarte deschis si comunicativ, iar ulterior totul avea sa capete sens.

Pentru ca la nici o zi dupa discutia cu Dan, ne-am intalnit si „in lumea reala”, unde 2-3 ore de discutii despre masini electrice au trecut ca 15 minute.

Electromobilitate este un proiect care a luat nastere in urma cu un an de zile. Acesta a pornit sub forma unei subcategorii pe site-ul auto 24auto.ro unde Eugen Cocea, un jurnalist tot din Timisoara si tot la fel de pasionat de automobile, a fost de acord sa gazduiasca articole legate de masini electrice.

Recent, proiectul a primit o pagina dedicata, pe care veti putea citi tot felul de povestiri din sfera automobilelor electrice, de la simple jurnale de calatorie la teste si informatii detaliate legate de consum, incarcare si tot ceea ce tine de acest domeniu.

Flota celor de la Electromobilitate este formata, momentan, dintr-un Hyundai Ioniq si un Tesla Model 3 (Long Range, RWD), insa pe viitor aceasta ar putea sa creasca sau sa se schimbe. Aceste doua masini au trecut deja prin mainile a multor pasionati de masini si, in special, de masini electrice. Electromobilitate organizeaza evenimente de test drive cu persoane fizice, cu presa, cu studenti si, in general, cu oricine vrea sa afle mai multe despre astfel de automobile.

Asadar, acum la final de articol, cred ca sunteti de acord cu mine ca scopul proiectului este unul nobil, nu?

In alta ordine de idei, in seara aceasta am facut un drum de ~50 km cu Tesla Model 3, despre asta si multe altele voi scrie in zilele care vor urma.