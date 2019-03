Nokia 8.1 (X7) Review: Android One clasa medie

Dupa o despartire grea de Pocophone, mi-am indreptat atentia spre un nou device din programul Android One: Nokia 8.1. L-am folosit doua saptamani, prima in paralel cu Poco, iar a doua singur. Probabil dupa nume v-ati astepta sa fie un flagship, fiind urmasul lui Nokia 8 Sirocco dupa denumire. Nu este asa, Nokia 8.1 fiind un mid-ranger.

Design si constructie

Nokia 8.1 nu este cel mai frumos telefon si sincer imi place mai mult ce au facut cu Nokia 7 Plus. Avem o constructie de tip sandwich cu o rama metalica, iar fata si spatele sunt de sticla. Este destul de subtire si doar modulul de camere foto este iesit in relief pe partea din spate. Avem un display drept cu un notch destul de mare, care ascunde camera foto si difuzorul pentru convorbiri. Pe spate alaturi de camerele foto avem senzorul de amprenta in pozitia obisnuita si accesibila. Pe partea laterala stanga avem doar sertarul pentru cartela si card SD, iar pe partea dreapta nelipsitul buton pentru deblocare si butonul de volum. Mi-ar fi placut ca acestea sa fi fost putin mai inalte si sa aiba un feedback mai convingator. La baza telefonului este prezent difuzorul principal si portul USB Type C pentru incarcare. Portul de 3.5 mm pentru casti a fost pastrat si se afla in partea de sus. Este un telefon placut de tinut in mana datorita rotunjirilor pe care le-a primit rama metalica, dar si foarte prietenos cu amprentele.

Ce gasim in cutie

Cutia a ramas neschimbata de la Nokia 6.1 pana in prezent si gasim incarcatorul de perete insotit de cablul USB Type C, o pereche de casti si cheita pentru sertarul cartelei.

Software si performante

Nu prea am nimic nou ce sa va spun despre Android Pie. In afara de camera foto care este aplicatie Nokia, interfata este identica cu cea de pe Pixel 3. Ce totusi nu imi place pe Pie este lipsa butoanelor clasice de navigatie si ce nu imi place in special la Nokia este notch-ul. Ma deranjeaza foarte tare implementarea acestuia si lipsa posibilitatii de customizare. In plus, daca ai foarte multe notificari, unele sunt ascunse in „spatele” notch-ului.

Nokia 8.1 este primul telefon cu procesorul Snapdragon 710 pe care il testez. Acesta vine ajutat de 4GB Ram si 64 GB ROM pentru stocare. Procesorul este realizat pe 10nm, este octacore cu 2 nuclee la 2.2Ghz de tip 360 Gold si 6 nuclee la 1.7 Ghz Kryo 360 Silver. Este fluid si raspunde prompt la comenzi, iar programul Android Pie ii garanteaza update-uri rapide. Rezultatele din Geekbench le aveti aici, iar Antutu in imaginea de mai jos:

Ecran si difuzor

Nokia a folosit un display IPS LCD cu o diagonala de 6.18 inch pentru varianta 8.1. Surprinzator nu foloseste protectie Corning Gorilla Glass, ci au optat pentru NEG, care este un producator japonez si concurent direct pentru Corning. Rezolutia ecranului este de 1080×2240 pixeli si suporta HDR10. Pentru categoria in care se afla are un display foarte bun si este de apreciat ca Nokia incearca sa aduca tehnologii precum HDR pe telefoane cat mai accesibile. Problema pe care o am cu ecranul si in acest caz este notch-ul, peste a carui implementare nu pot trece cu vederea.

Cand vine vorba de redat continut audio la difuzorul telefonului, acesta este puternic si precis, dar nimic nou sub soare. Isi face datoria si nu dezamageste.

Camera foto si video

Camera foto m-a impresionat in mod placut. Pozele sunt detaliate si isi pastreaza culorile naturale. Camera principala este alcatuita din 2 senzori: unul de 12MP cu tehnologie PDAF si OIS, iar cel secundar de 13MP. Poze „normale” mai jos:

Selfie

Portret

Am ramas surprins de lipsa filmarii la 60 de cadre pe secunda la rezolutia Full HD. Poate va fi remediata problema printr-un update. Video-urile arata bine, folosind Gyro-EIS pentru stabilizare la rezolutia Full HD, in timp ce filmarile 4k tot la 30 de cadre pe secunda nu beneficiaza de stabilizare.

Baterie

Nokia 8.1 beneficiaza de o baterie cu o capacitate de 3500mAh cu incarcare rapida prin intermediul adaptorului de 18W. Pe cutie este prezentat cu o autonomie de 2 zile. Pe mine m-a tinut de fiecare data cam o zi jumatate si ma declar foarte multumit de acest rezultat.

Puncte pro/contra,rating,pret si concluzii

PRO

constructie de calitate;

jack 3.5mm, slot card SD;

Android One;

autonomie buna a bateriei

CONTRA

doar 30 de cadre pe secunda pentru filmarea Full HD;

fara LED de notificari;

implementare notch-ului lasa de dorit