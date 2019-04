Router Mesh Synology MR2200ac Review

Daca in urma cu ceva ani informatia era putere, in ziua de astazi doar informatia bine verificata este putere. Pentru ca cel putin o parte din noi ne dorim sa avem acasa o retea sigura atat impotriva atacurilor cat si un control parental bun fara a fi control freaks, Synology propune router-ul mesh MR2200ac.

Specificatii

CPU Quad core 717 MHz Memorie 256 MB DDR3 Antene 2×2 MIMO high-performance internal antenna (2.4 GHz / 5 GHz) Port LAN Gigabit (RJ-45) x 1 Port WAN Gigabit (RJ-45) x 1 Porturi externe USB 3.0 x 1 (5V, 0.9A power output) Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac simultaneous tri-band

802.11n (2.4Ghz) pana la 400Mbps

802.11ac (5Ghz-1) pana la 867Mbps

802.11ac (5Ghz-2) pana la 867Mbs Numar maxim de dispozitive conectate 90

MR2200ac pare o solutie foarte buna atat pentru o casa mare, unde un singur router nu resuseste sa acopere toate incaperile plus terasa sau birourile unei companii cu dimensiuni mici. Instalarea acestuia a fost foarte rapida si usoara, mi-a luat undeva la 10 minute cu tot cu desigilarea lui. Eu am optat pentru setarea prin cablu,se poate face si wireless de pe laptop sau direct de pe telefonul mobil. In pachet primesti si un ghid scurt dar folositor legat de configurare. Pasii pe care i-am urmat:

Folosind link-u lrouter.synology.com de pe orice dispozitiv conectat in retea aveti acces la sistemul de operare SRM – Synology Router Manager. Din punct de vedere al design-ului, interfata este similara cu ce ofera acestia pe NAS-urile din oferta si este una foarte bine pusa la punct si usor de lucrat.

In partea de Network Center se poate vedea statusul tuturor echipamentelor conectate la router, gradul de utilizare al hardware-ului router-ului sau se poate configura port-forwarding. De asemenea se pot limita individual per dispozitiv vitezele pentru upload/download precum si diverse setari pentru securitate ca protectie impotriva atacurilor DoS sau firewall. Tot de aici se poate configura folosirea router-ului cu ajutorul unui dongle 3G/4G sau modul de operare al routerului: wireless router sau wireless AP.

Din Wi-Fi Connect se poate vedea statusul retelei in timp real, daca sunt probleme sau evenimente suspecte. Numele retelei Wi-Fi si parola plus nivelul de securitate pot fi modificate de aici. MR2200ac este primul router cu certificat de protectie nivel WPA3. Din acelasi panou se pot bloca anumite adrese MAC sau crea o retea de tip „guest”, careia ii vad utilitatea in special la companii, o retea separata pe care sa o foloseasca potentialii colaboratori in timpul vizitelor.

Si am ajuns la panoul cel mai controversat: Safe Access – controlul parental sub acoperire. Pornografia, violenta sau mai stiu eu ce sunt de multe ori la cateva click-uri dinstanta, iar copii de varste fragede trebuie protejati. Aceasta functie poate fi utila si intr-un mediu business, unde pentru siguranta informatiilor si a datelor, anumite site-uri mai bine raman blocate. Aici se pot crea profile si apoi asigna dispozitivele conectate la internet respectivului profil. Apoi se poate seta programul cand dispozitivele se pot conecta la internet, cat timp pot sta maxim pe internet intr-un interval de 24 de ore sau ce site-uri nu pot fi accesate. Se poate genera si raport cu intreaga activitate de pe retea a dispozitivelor.

Din Control Panel se pot vedea specificatiile router-ului, se poate defini un program cand router-ul sa se restarteze singur sau puteti atasa un HDD extern pentru a fi accesibil pe retea. Managementul userilor care au drepturi in SRM, adaugarea intr-un domeniu, sincronizarea cu LDAP sunt toate posibile din panoul de control.

Se pot instala programe aditionale pe router din protofoliu propriu Synology prin intermediul Package Center.

Vitezele obtinute cu ajutorul lui speedtest.net le puteti vedea mai jos. Am folosit PC-ul conectat prin cablu, iar telefonul si laptopul wireless.

Un singur router MR2200ac acopera conform specificatiilor o suprafata de 185 metri patrati, iar pentru cine nu este suficient, fiecare router mesh adaugat retelei extinde aria de acoperire cu aceiasi suprafata. Pozitionat in ultima camera din apartament, m-am dus in vizita la vecini pana in coltul opus de unde a fost pozitionat routerul si ramas conectat fara probleme. Majoritatea routerelor sunt dual-band, dar MR2200ac foloseste tri-band: inca o banda cu frecventa de 5Ghz pe langa celalate doua (una de 2.4 Ghz si una de 5Ghz) pentru o cat mai buna comunicare in cazul unei retele mai complexa formata din mai multe routere.

MR2200ac poate fi achizitionat la pretul de 800RON de la PCGarage si il consider o solutie de luat in seama pentru oricine doreste sa aiba internet rapid, stabil si sigur pe o suprafata mare sau pentru extinderea unei retele deja configurate care nu face fata cerintelor legate de aria de acoperire.

Pro

SRM foarte bine pus la punct si usor de folosit

aplicatie mobila pentru control de la distanta

control parental bine organizat

securitatea (WPA3)

viteze bune

port USB 3.0

documentatie bine pusa la punct

tri-band

Contra