De ce are Tesla Model 3 o camera video pentru pasageri?

In caz ca nu ai stiut pana acum, Tesla Model 3 are un sistem de camere care monitorizeaza exteriorul masinii, dar si o camera sub oglinda centrala pentru pasageri. De ce este nevoie de aceasta camera ne explica Elon Musk, dupa ce cativa oameni s-au simtit stanjeniti ca aceasta ii poate inregistra.

Nu doar ca ii poate inregistra ci poate trimite datele catre un server deoarece masina este conectata in permanenta la internet. Aceasta camera este amplasata chiar sub oglinda centrala si cred ca si eu as fi jenat sa stiu ca o camera inregistreaza habitaclul. Chiar daca respectivele imagini nu ajung nicaieri sau nu acesta este scopul ei, faptul ca exista imi produce un disconfort psihic.

It’s there for when we start competing with Uber/Lyft & people allow their car to earn money for them as part of the Tesla shared autonomy fleet. In case someone messes up your car, you can check the video.

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2019