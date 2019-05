Microsoft Edge primeste un mod Internet Explorer

Stiu ca suna foarte dubios dar chiar asa este. Browserul Edge primeste un mod denumit dupa vechiul browser. Acest mod de functionare nu il incetineste ci doar ajuta la accesarea unor site-uri.

Acest nou mod este ideal pentru site-urile care au fost concepute sa ruleze foarte bine pe IE. Pe vremea dinozaurilor, site-urile erau facute sa ruleze cel mai bine pe Internet Explorer, fiind cel mai popular si venea pe Windows.

Noul mod implementat pe Edge este pentru a putea accesa continutul mai bine deoarece nu toate site-urile sunt afisate corect si nu toate functioneaza corect pe actualele browsere.

In plus, Edge are acum si 3 trepte de securitate: nerestrictionat, echilibrat si strict. Va reamintim ca Edge va fi refacut in curand pe Chromium si este deja disponibil la download in varianta de test. In curand vom avea un nou browser.