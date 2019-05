Vodafone lanseaza in premiera 5G in Romania

Iata ca, dupa ce am aflat despre lansarea standarului 5G in Marea Britanie, Vodafone ne anunta acelasi lucru despre tara noastra: „Astazi, marcam alaturi de voi o premiera nationala si una dintre primele din Europa: Vodafone Romania devine prima retea mobila din tara care lanseaza servicii mobile 5G. Acest moment marcheaza inceptul unei noi ere in care increderea este la fel de importanta ca viteza.”

Cred ca singurul castig al operatorului telecom este faptul ca va fi primul care ofera astfel de servicii in Romania. In acest moment nu cred ca sunt multe terminale care sa fie compatibile 5G – doar cateva dintre cele noi lansate. Posibil ca Alex, cu al lui S10+, sau nou lansatul OnePlus 7 sa fie compatibile, din sfera Android. In plus, zonele de acoperire vor fi in jurul marilor orase, cel putin la inceput.

Voi ce parere aveti despre subiect? Aveti un telefon compatibil sau intentionati sa il cumparati in viitorul apropiat?

Sursa: twitter/vodafoneromania