Vodafone UK lanseaza reteaua 5G pe data de 3 iulie

Vodafone este primul operator care porneste reteaua 5G in Europa pe data de 3 iulie. Reteaua 5G functioneaza deja in Coreea de Sud si America, iar din aceasta vara va fi disponibila si in UK, ulterior urmand sa se extinda in toata Europa.

Noua retea va traversa Londra, Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, Manchester si Liverpool. Preturile vor fi exact la fel ca pana acum, iar reteaua se va extinde treptat si in alte zone.

We started our 5G journey more than three years ago. We led the way in setting 5G standards to ensure phones and networks work well together. We upgraded our masts to be able to take 5G without disruption. And we were the first UK company to test 5G over our all-fiber core fixed and mobile network. – Nick Jeffery (Vodafone UK CEO)