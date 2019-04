Si am cumparat Galaxy S10+ cu Snapdragon… de la QuickMobile

Dupa o „presiune” extraordinara din partea piticilor de pe creier si a dezbaterilor contradictorii, am pacatuit si mi-am facut un cadou pre sarbatori pascale: am cumparat un Samsung Galaxy S10+ varianta cu Snapdragon de la Quickmobile. Despre diferentele tehnice dintre variantele cu Exynos si cele cu Snapdragon v-am povestit deja aici. Acum, avand in vedere imaginea negativa pe care o au cei de la QuickMobile in mare parte pe buna dreptate, va voi face un scurt rezumat a cum a decurs intreg procesul. Acesta nu este un articol sponsorizat de ei, just so you know, inainte de a va veni idei.

In primul rand, nu as fi luat telefonul de la ei daca gaseam in alta parte disponibila varianta cu Snapdragon, dar in momentul acesta par singurii care o comercializeaza in Romania. Combinatia de Quickmobile plus varianta de telefon destinata pietei din Statele Unite ale Americii ridica multe semne de intrebare cand vine vorba de garantie. Nu am sa ma bat cu pumul in piept si sa spun ca nu mi-e frica de probleme sau ca nu imi pasa de garantie. Imi pasa, mai ales ca nu e chiar ieftin un asemenea telefon. Urmaream de vreo luna varianta cu Snapdragon, iar pretul pe QuickMobile era 4300RON pentru S10+ versiunea de baza cu 128GB ROM. Am observat ca in weekend-uri, de pe aplicatia de mobil au reduceri suplimentare.

Duminica pe 14 aprilie, telefonul costa 4170RON pe aplicatia mobila si mai gasisem un voucher de reducere 3% (QUICK354) la ei pe site, astfel adaugat in cos am ajuns la 4060RON. Telefonul era in stoc furnizor cu livrare in maxim 7 zile lucratoare. Mi s-a oferit „oportunitatea” de a-mi alege firma care se ocupa de livrare: FanCurier, UrgentCurier sau Sameday si era mentionat costul de transport 14.90RON. Din aceasta gama variata si de „incredere” de servicii de curierat disponibile in Romania, am selectat FanCurier. Am ales plata cu cardul pentru ca nu doream sa umblu cu 4060RON cash la mine si nici nu aveam un bancomat de ING pe langa birou, iar la restul trebuia sa fac 5 tranzactii: nu pot scoate mai mult de 900 RON dintr-un foc. Asadar, in momentul in care am platit cu cardul nu m-a taxat pentru transport desi era mentionata suma. Am fost putin nelinistit fiindca tocmai ce platisem 4060RON unei firme care nu are o imagine foarte buna in Romania.

Vineri pe 19 Aprilie am fost sunat si mi s-a spus ca telefonul urmeaza sa plece de la ei si ca il voi primi luni, dar avand in vedere faptul ca FanCurier isi relocheaza depozitul din Cluj, ei mi-ar recomanda sa il trimita cu UrgentCargus. Nu am fost foarte incantat de idee, deoarece cu o saptamana inainte comandasem niste adidasi pe care tot ei ii livrasera si au ajuns cu cutia facuta zob. L-am rugat sa il ambaleze suplimentar ca sa fim siguri. S-a conformat si aveti poza mai jos. Al doilea aspect pe care a vrut respectivul sa il discute cu mine a fost legat de garantie, daca vreau card Service Return cu garantie extra 1 an si cateva avantaje: prioritate la reparatii, diagnostic in 24 ore, reparatie in maxim 5 zile, totul pentru suma de 135RON in plus. Avand in vedere ca am obtinut o reducere de 110RON cu voucher-ul, am acceptat garantia extinsa pe 3 ani. Sper sa nu am nevoie de ea vreodata, iar daca am sa fie totul in regula (oricum voi reveni cu articol in caz de ceva si pe subiectul asta). Luni, pe 22 aprilie telefonul a fost livrat de Urgent Cargus. A ajuns intact, iar transportul nu a trebuit platit, desi a fost foarte vaga treaba asta cu livrarea pe site.

Ce alte diferente sunt intre varianta cu Exynos si cea cu Snapdragon cand vine vorba de intregul pachet si nu doar de telefon? In primul rand tot ce se gaseste in cutie e alb: incarcatorul de priza, cablul de date, castile. Incarcatorul de priza este varianta de UK, dar am primit in pachet adaptor pentru Europa. Adaptorul care iti transforma cablul microUSB in USB tip C lipseste din pachet, dar am primit in schimb o husa de protectie de plastic, pe care am folosit-o o singura zi, pana a ajuns cea Spigen comandata de pe MobileDirect, care a ajuns de pe o zi pe alta cu Fan Curier. Din curiozitate, l-am intrebat pe baiatul de la Fan care e treaba cu depozitul si a zis ca s-au mutat… acum 2 luni.

Sincer voiam sa cumpar altceva in afara de Samsung, dar nimic nu a reusit sa ma atraga. Pentru ca nu folosesc aparat foto, ci doar telefonul, am vrut sa cumpar initial un Pixel 3. Dar urmaresc prea mult continut pe telefon si ecranul respectiv era mult prea mic. Apoi m-am gandit la un Pixel 3 XL, care daca avea 6/8GB Ram si ecran fara notch ar fi fost castigator. Huawei P30Pro pare cel mai bun telefon din perspectiva unora la ora actuala, dar am folosit Mate20Pro aproape 3 saptamani si interfata aia ma ucide.In plus nu are jack de 3.5mm, foloseste card special NM, procesor de anul trecut si nu stie [email protected] printre altele. Galaxy Note 9 (alt Samsung) ajunsese la un pret mai rezonabil, dar era deja generatia 2018. La fel si OnePlus 6T, care se prezenta bine dar nu eram foarte incantat de camera foto. S10+ are hibele lui, doua care mi se par mie foarte importante sunt pozitionarea butonului de deblocare si pozele facute pe intuneric dezamagitoare. Legat de durata de viata a bateriei, voi avea nevoie de cateva zile ca sa pot sa ma pronunt.

Daca aveti curiozitati legate de S10+ varianta cu Snapdragon sau in general, feel free to ask! 🙂