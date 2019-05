Review Xiaomi Mi Mix 3: display superb, camera buna, baterie si interfata slabe

Cred ca este cea mai lunga perioada in care am avut un telefon pentru teste, iar asta este meritul celor de la evoMG. Am putut sa verific aproape tot ce era de verificat la acest model, pentru review-ul de fata. Chapeau bas!

Dar sa revenim la oile noastre. Mi Mix 3 vine la noi in teste la jumatate de an dupa ce Alex a avut pe mana o ruda apropiata: Mi Max 3. Parerea lui o gasiti in articolul dedicat.

V-am spus de cand am primit telefonul ca este unul superb! Display-ul este pe masura unor rivali de la Huawei sau Samsung, in plus fiind si borderless. Are acea inovatie de slider pentru camera frontala, ceea ce ii da un aer aparte print atatea bretoane… Insa dezamageste la intefata – stiu ca este doar o chestiune de gust, dar nu ma pot identifica deloc cu MIUI – si la autonomie. Dar, haideti sa le luam pe toate, one by one.

Cuprins

Display Capacitiv, de tip super AMOLED, cu 16 milioane de culori si dimensiune de 6,29 inci, (raport display/corp de aprox. 85%), aspect 19:5:9, rezolutie de 1080x 2340pixeli, acoperit cu Corning Gorilla Glass 5, avand o densitate de 403 ppi Chipset procesor Snapdragon 845 (10nm), CPU Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) si GPU Adreno 630 Memorie RAM si spatiu de stocare 256 GB, 8/10 GB RAM sau 128 GB, 6/8 GB RAM (eu l-am primit pe cel din urma); nu are slot pentru card de memorie Camera foto Principala : duala (12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS 12 MP – telephoto, 1/3.4″, 1.0µm), care filmeaza la [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected], avand LED si HDR panorama

Secundara : duala, pe mecanism de tip slider cu 24 MP, 1/2.8″, 0.9µm si 2 MP, cu senzor de adancime; filmeaza la [email protected] si are LED si HDR Conectivitate Dual SIM 4G (in regim dual stand-by, cu nano-SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS; NFC; mufa USB-Type C pentru incarcare si redare audio Sistem de operare Android 9.0 Pie cu interfata MIUI 10 Acumulator 3200 mAh din aliaj Litiu-Polimer, cu tehnologie Quick Charge 4+ la 18W si incarcare wireless la 10W Altele deblocare prin amprenta digitala si recunoastere faciala

Ambalaj si accesorii

Cutia este una neagra, extrem de lata si de subtire, avand pe fata doar logo-ul MI. In interior gasim telefonul, o husa neagra de platic cauciucat, incarcatorul de perete, cablul USB-C si modului de QI Charging, toate acestea trei fiind albe, in contrast cu telefonul negru. In plus, desi nu primim casti, avem parte de un adaptor de la USB-C la mufa de tip Jack, pentru a folosi orice pereche veche de casti avem pe acasa. Si acesta din urma este alb. Posibil ca designerii sa fi mizat pe acest contrast primordial alb-negru, insa mie mi se pare putin prea fortat. Din nou, chestie de gusturi!

Nu am mai mentionat, dar avem parte si de clasicele manuale de utilizare si de garantie, in cutie. Dar, din nou, cine le citeste?!?

Design si constructie

Primul lucru pe care il vei remarca la telefon este ca … nu are camera frontala vizibila. Asta a permis Xiaomi sa ofere un design cat mai aproape de ceea ce intelegem prin borderless. Camera iese la vedere in momentul in care actionezi mecanismul slide cu care vine dotat telefonul.

Constructia este una top class: avem sticla securizata pe partea din fata, rama din aluminiu si spate ceramic, tocmai pentru a permite incarcarea QI (sau wireless, depinde cum vreti sa ii ziceti). Materialul de pe partea din spate mai permite si transmiterea mai facila a semnalului decat ar face-o unul cu metal. In plus, nota bene, este muuult mai rezistent. Iar cand dai mai mult de 2000 de lei pe un telefon, ma gandesc ca vrei sa stii ca este si rezistent.

Pana sa deschizi sliderul, nu ai parte de vreun indiciu cu privire la producator. Fiind un telefon cu margini inguste, nu avem parte de vreun logo sau semn distinctiv, ci doar de difuzorul de la apeluri. Dar si acela este extrem de ingust. Dupa ce deschizi mecanismul camerei vezi un mic trext – 24 MP dual camera si camera propriu-zisa. Pe partea din spate avem scris, in jos, MIX by xiaomi, iar in partea de sus – senzorul de amprenta si camera, asezata pe lungime. Pe laterale avem butoanele de start/stop si de control al sonorului (stanga), butonul fizic dedicat Google Assistant si tavita de SIM (dreapta), musa de incarca si audio USB-C si difuzoarele (jos) si antena (sus).

Imi place foarte mult ca, desi este un telefon mare, il poti utiliza leje si cu o singura mana. Cel putin eu am putut! In plus, e o placere sa redai videoclipuri pe TOATA suprafata display-ului, fara a te mai lovi de nesuferitul notch. Chiar si fara husa mi s-a parut ca are un grip destul de bun si nu risti sa il scapi usor pe jos!

Desi are putin peste 200 de grame, mi s-a parut mai greu de atat. Posibil sa ma fi obisnuit cu OnePlus 6 personal, dar asta este senzatia mea.

Ca si concluzie, la acest capitol pot spune ca este cel mai frumos telefon testat de mine, iar materialele folosite sunt de cea mai buna calitate. Ii lipseste doar o certificare IP, insa putem trece cu vederea lipsa! In plus, desi nu cred in motto-uri corporatiste, mesajul tiparit pe interior este elegant si inspirational:

Software si performanta

Stiu ca sunt printre voi fani ai interfetei MIUI, si risc sa imi iau destule injurii, dar nu m-am putut obisnui deloc cu aceasta. Am pus imediat Nova Launcher, insa tot ma sacaia, de exemplu, ca nu pot instala aplicatiile de apel si mesagerie de la Google. Adica, le puteam instala, dar nu le puteam aloca implicit la actiuni. Drept urmare, am ramas cu cele oferite de chinezi. Un alt motiv pentru care am optat sa renunt la launcherul standard este faptul ca ma obisnuisem cu navigarea prin gesturi, de la OnePlus. Avea si MIUI asa ceva, insa mi s-au parut prea haotice.

MIUI 10 este o interfata grafica extrem de bine realizata si care, desi are destule aplicatii preinstalate si pe care nu ai voie sa le dezactivezi, se misca impecabil. In toata perioada in care am avut telefonul, nu am simtit nici macar o data vreun semn de lag. Si credeti-ma, l-am intors pe toate fetele. Tinand cont de numarul de RAM din memorie si de faptul ca detine un procesor de (pen)ultima generatie, nu ar trebui insa sa ma mire. Vine preinstalat cu aplicatii Google (Gmail, Maps, Google Search, Play Music, Playstore, YouTube, Drive, Duo, Photos si Chrome), dar si cu unele de la Xiaomi (Mi Browser, Security, Cleaner, Mi Drop, Mi Pay, MIUI Forum, iReader, Mi Calculator, Mi Video, Music, ThemesWeather, Xiaomi Home, Email Messenger, Notes, Messages etc). Cand un producator iti ofera o lista atat de stufoasa de aplicatii standard, unele care le dubleaza pe cele din Android, dar nu te lasa sa le dezinstalezi sau sa le dezactivezi, mi se pare ca este cam aiurea.

Cat a fost la mine, a primit chiar si un mic update Over-The-Air:

Dupa ce l-am desfacut din cutie si l-am setat cu contul meu de Google, am cautat optiunea de face unlock. Dupa cateva minute bune de cautare prin telefon, am apelat la xda-developers, site pe care vi-l recomand cu caldura. Am descoperit astfel ca doar daca setez telefonul pe Taiwan, am acces la asa ceva! Bine, am facut si asta, si am descoperit ca merge destul de rapid. Insa mi se pare cam aiurea sa trebuiasca sa fac intai acel slide, pentru ca telefonul sa ma recunoasca. De aceea, am preferat sa il deblochez aproape exclusiv cu amprenta. Si aceasta functioneaza extrem de bine, asa ca am fost ok cu solutia.

Apropo de situatia de mai sus – am avut ocazia sa invat alfabetul tarii asiatice, pentru ca aplicatia de telefon era setata pe … caractere locale din Taiwan. Va place cum arata? 🙂

Vedeti mai jos cateva detalii suplimentare din meniul de setari, inclusiv optiunea de face share la reteaua wi-fi folosind un cod QR, fara alte complicatii:

Am rulat si cele doua teste sintetice obisnuite, pentru pasionati. Rezultatele de la Geeckbench le gasiti aici, iar cele din AnTuTu si PCMark le puteti vedea in printscreen-urile de mai jos:

La final de subcapitol, o mica remarca personala: mai tineti minte scandalul Huawei cu guvernul SUA? Si acuzatiile de spionaj? Dar cele aduse Nokia, care retinea datele utilizatorilor si le trimitea tot in China? Ei bine, mi se pare ca nici Xiaomi nu e departe. Nu am vreo dovada, dar am avut surpriza sa vad ca telefonul ma intreba cum a fost vizita mea la vreun restaurant sau centru comercial, desi GPS era oprit. Este posibil ca triangularea semnalului GSM sa fie extrem de precisa, dar ma intreb cine mai stia pe unde umblu eu!?!

Ecran si sunet

Dupa cum va povesteam inca de la inceput, ecranul este unul excelent. Poate concura lejer cu alte device-uri de top, de la Samsung sau Huawei! Nu am avut vreo problema cu lizibilitatea, indiferent ca eram in plina lumina sau intr-un loc mai umbros. Desi ai parte de trei optiuni pentru setarile de display, am preferat sa le tin pe cele standard. Cel putin pentru mine, au fost indeajuns.

Dupa ce am predat telefonul am devenit brusc interesat sa vad producatorul panelului. Nu am fost deloc surprins sa decopar ca este vorba de Samsung, cei care sunt liderul de neclintit in domeniu.

Desi are un singur difuzor, plasat in partea de jos, sunetul este destul de clar. Ar fi fost indicata plasarea a inca unuia, pentru ca in modul landscape, tinzi sa il acoperi cu palma. Chiar si atunci cand il lasi la maxim, nu ai parte de un bass distorsionat, dar sunetele inalte sunt o idee prea tipatoare pentru mine.

Am avut ocazia sa testez telefonul si cu o pereche de casti cu mufa USB-C, dar si cu una cu mufa de tip jack. Nu am sesizat vreo diferenta in utilizare. Atunci cand le foloseam la jogging am preferat sa le las mai spre 60-70%, ca sa pot auzi traficul. Insa acasa, date la 100% sonor, au fost extrem de clare si cu bass indeajuns. Am folosit si o pereche de casti pe bluetooth, iar aici mi s-a parut chiar mai clara redarea. Chiar si la sistemul audio al masinii a functionat extrem de bine.

Camera foto si video

Principala mea temere este legata de mecanismul de slide al camerei secundare. Asta, desi este garantat la peste 300.000 deschideri – adica de vreo 80 de ori pe zi, timp de vreo zece ani! Problema vine de la inovatie – tehnologia nu este inca destul de matura pentru asa ceva – si de la particulele de praf care se pot insera acolo. Mai ales la noi in tara, unde astfel aerul e plin de paf de la constructii si de la drumuri proaste, poate deveni o problema. Pe de alta parte, nu cred ca vreunul dintre cumparatorii telefonului au de gand sa il tina zece ani sau mai mult, pentru a testa astfel garantia oferita de producator.

Mai jos va las capturi de ecran cu setarile camerei foto:

Ce nu am realizat la inceput a fost ca si la apelurile video, gen WhatsApp, e nevoie sa dechizi mecanismul camerei de selfie. Nu intelegeam de ce interlocutorii mei spuneau ca nu ma vad, cat timp eu ii vedeam perfect pe ei! 🙂 O alta chestie amuzanta este ca poti seta ce tip de sunet auzi cand actionezi sliderul:

Camerele foto montate pe Mi Mix 3 sunt si ele in nota telefonului – de calitate buna spre foarte buna. Este o imbunatatire fata de ceea ce Xiaomi livra pana acum. Nu am sa va plictisesc cu detalii tehnice – ele sunt deja prezenta in tabelul din deschiderea articolului. Ce am observat si vreau sa impartasesc cu voi este ca telefonul face poze frumoase, pe care privitorii le apreciaza. La o privire mai atenta remarci insa o oarecare supra-saturare a culorilor, fapt ce poate fi datorat activarii optiunii AI Camera. Cum insa toata lumea cauta poze cat mai expresive, nu mai realistice, poti trece cu vederea neajunsul. Mai jos aveti cateva mostre de maiestrie:

selfie:

Xiaomi Mi Mix 3_outside light selfie Xiaomi Mi Mix 3_outside light selfie_zoom Xiaomi Mi Mix 3_inside light selfie_zoom Xiaomi Mi Mix 3_inside light selfie

camera principala:

Xiaomi Mi Mix 3_inside light main camera Xiaomi Mi Mix 3_inside light main camera_zoom Xiaomi Mi Mix 3_light main camera_zoom Xiaomi Mi Mix 3_light main camera1 Xiaomi Mi Mix 3_light main camera2 Xiaomi Mi Mix 3_light main camera3 Xiaomi Mi Mix 3_light main camera4 Xiaomi Mi Mix 3_outside_light_main camera

panorama:

slow motion:

Un alt minus este legat de fotografiile realizate pe timp de noapte. Ma asteptam la mai mult, insa daca nu este ajutat de lumina artificiala, oricat de putina ar fi ea, rezultatele sunt … va las pe voi sa decideti:

Low Light Outside Nightshot Low Light Inside Nightshot Artificial Light Outside Nightshot

La capitolul filmare se descurca ok. Nu am pretentia sa poti filma o nunta cu el, deci nu am mari comentarii despre asta. Va las mai jos cateva sample-uri de pe canalul nostru de YouTube:

Baterie

Pana am descoperit ca avea activata din fabrica optiunea de scanare automata a retelelor wi-fi disponibile, nu am reusit sa trec jumatate de zi cu telefonul asta. Dupa dezactivare, consumul s-a mai asezat, dar tot nu am fost multumit. Am cautat pe internet si am descoperit ca nu sunt primul care se plange de problema autonomiei, insa cel putin in media romaneasca, am gasit doar laude la capitolul acesta. Am preferat sa il incarc cu docking-ul de QI charging, mai ales ca imi place animatia de la inceput:

In plus, la incarcarea pe cablu, daca utilizam mai mult telefonul, acesta se incalzea destul de puternic.

Profit de ocazie si va intreb pe voi, cei care detineti modelul: ati avut sau nu probleme cu bateria?

Pret, puncte pro si contra

PRO CONTRA design superb declocare faciala mai dificila, din cauza mecanismului slide ecran luminos si aproape de perfectiune deblocare faciala disponibila doar dupa ce schimbi tara pe Taiwan camera foto si video buna autonomie mica echipare extrem de potenta la nivel hardware MIUI 10 (stiu, e optiune personala, dar am dreptul asta, ca si review-er) incarcare wireless lipsa conectorului jack care nu iti permite sa incarci telefonul si sa asculti muzica cu o pereche de casti pe fir, in acelasi timp pret decent la ora actuala prea multe aplicatii preinstalate si lipsa optiunii de dezactivare adaptorul audio pentru mufa jack inclus docking station pentru incarcare wireless inclus