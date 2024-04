Pixel 8 Pro: Frumoasa sau bestia (review scurt)

Camera foto

Principală: triplă de 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS; 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom; 48 MP, f/2.0, 126˚ (ultrawide), 0.8µm, dual pixel PDAF Are opțiuni Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama și Best Take. Poate filma 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR. Secundară: 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm, PDAF Are Auto-HDR, panorama și filmează 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps.