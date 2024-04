MSI Titan 18 HX Review: n-am fost pregatit pentru laptopul asta

” – Hei Alex, vrei sa testezi un laptop de gaming de la MSI?”

” – Sigur, count me in!”

Fara intrebari aditionale, am preferat sa fiu surprins de laptopul care va ajunge la mine in teste. A functionat. Pentru ca laptopul care a ajuns la mine este o bestie neimblanzita si „varful piramidei” cum ar spune unii oameni de cultura. Lasand gluma la o parte, haideti sa vedem despre ce e vorba.

Specificatii tehnice

MSI Titan 18 HX a adunat cele mai perfomante componente de pe piata si le-a pus sa lucreze impreuna pentru un singur scop: gaming la superlativ.

Procesorul ales este un Intel Core i9 14900HX cu 24 de nuclee si 32 de fire de executie, alaturi de o placa video Nvidia GeForce RTX 4090 cu 16GB GDDR6 cu un TGP de 175W, 64GB RAM DDR5, frecventa 5600Mhz si un SSD Samsung de 2TB.

Ecranul are o diagonala de 18inch, este de tip MiniLED, AMLED produs de AUO, cu o rata de reimprospatare de 120Hz si rezolutia 4k (3840×2400).

Design si constructie

Considerand specificatiile, nu cred ca va fi nimeni surprins ca laptopul e ca o valiza mai mica. Surprinzator, cantareste doar 3.6kg avand sasiul dintr-un aliaj de aluminiu si magneziu.

Designul este minimalist cu insertii familiare de masina sport pentru gurile de ventilatie. Racirea este asigurata de 2 ventilatoare, iar aerul cald este disipat spre partea din spate a laptopului. Logo-ul MSI este iluminat si se poate personaliza cu ajutorul software-ului proprietar. Laptopul nu sta lipit de birou: este la cativa milimetri deasupra acestuia si se sprijina pe niste picioruse pentru a asigura o circulatie optima a curentilor de aer.

Tastatura este in format complet si realizata in parteneriat cu SteelSeries. In jur de 70% din taste sunt mecanice, cu switch-uri Cherry MX Ultra low profile. Tastatura numerica, sagetile si alte cateva butoane din partea dreapta nu sunt mecanice.

Trackpad-ul este integrat in palm rest-ul tastaturii si poate fi iluminat la fel ca in cazul tastaturii in diverse moduri prin intermediul software-ului proprietar despre care va voi povesti mai incolo. Nu retine amprente spre deosebire de capacul acestuia, pe care se poate observa cum ramane grasime de pe piele.

In materie de porturi avem un port HDMI 2.1, port RJ45, 3 porturi USB tip A, 2 porturi USB tip C thunderbolt 4 dintre care unul cu power delivery 3.1, un jack de 3.5mm si un cititor de carduri SD.

Suporta pana la 192GB RAM si are in total 3 sloturi M2 pentru stocare.

Incarcatorul de priza este de 400W.

Benchmarks: jocuri si teste sintetice

Laptopul a stat la mine doar cateva zile si n-am apucat sa-l intorc pe toate partile asa cum mi-ar fi placut. Datorita faptului ca este un laptop de top, am testat cele mai pretentioase jocuri pe care le aveam si nu am revenit asupra setarilor decat in cazul celor care nu au rulat optim cu setarile maxime. Am dorit sa adun cat mai multe date in timpul scurt pe care l-am avut la dispozitie pentru a oferi o imagine reala despre ce poate acest laptop. Unde nu am specificat rezolutia inseamna ca s-a folosit valoarea maxima, adica 3840×2400.

Titlu Setari Upscale Benchmark/ Gameplay FPS min FPS avg FPS max Forza Horizon 5 Extreme Quality, RT ON, FXAA OFF, TAA OFF, MSAA 2x OFF Benchmark 94 108 121 Forza Motorsport Ultra Quality OFF Benchmark 48 64 72 Metro Exodus Enhanced Edition Extreme, Hairworks ON, Ray Tracing Ultra, Tesselation ON, Reflections Ray Traced OFF Benchmark 25 34 55 DLSS Quality 38 55 94 Dying Light 2 Reloaded Edition High Quality Ray Tracing OFF Benchmark 26 32 49 DLSS Quality, Frame Gen ON 70 79 100 Alan Wake 2 Max, Ray Tracing High DLSS Quality, Frame Gen ON Gameplay 30 35 41 2560×1600 High, Ray Tracing Medium 57 66 78 The Callisto Protocol Ultra, RT Max OFF Gameplay 34 49 69 FSR 2 Quality 56 65 85 Starfield Ultra Quality OFF Gameplay 10 57 165 DLSS Quality, Frame Gen On 40 63 147 Resident Evil 4 High Textures 8GB, Ray Tracing High, Maxed OFF Gameplay 38 84 266 A Plague Tale: Requiem Ultra Quality, RT ON OFF Gameplay 21 32 47 DLSS Quality, Frame Gen ON 30 55 84 Ultra Quality, RT OFF 55 67 78

Cinebench 2024

CrystalDiskMark

Geekbench CPU: https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5709756 GPU OpenCL: https://browser.geekbench.com/v6/compute/2050944 GPU Vulkan: https://browser.geekbench.com/v6/compute/2050952

3DMark Fire Strike Extreme: http://www.3dmark.com/fs/31673482 Fire Strike Ultra: http://www.3dmark.com/fs/31673425 Time Spy: http://www.3dmark.com/spy/47305413 Time Spy Extreme: https://www.3dmark.com/spy/47304868



Software

MSI Center este o aplicatie de tip hub. Dupa cum ii spune si numele, sub aceasta veti gasi aproape tot ce aveti nevoie pentru laptop. De aici puteti regla viteza de rotatie a ventilatoarelor, inregistra si analiza date despre utilizare, temperatura, viteza de rotatie a ventilatoarelor si altele.

A doua este aplicatia de la tastatura SteelSeries. Aceasta permite sincronizare cu alte terte dispozitive, control asupra sistemului de iluminare, inregistrare sesiuni de gaming sau configurarea unor titluri eSports pentru a triggerui inregistratul in momente cheie.

MSI True Color vine cu diverse profile pentru ecranul MiniLED care permite configurari manuale. Ecranul a fost calibrat din fabrica pentru fiecare laptop.

Bonus: un video facut rapid pentru a demonstra iluminarea tastaturii si nivelul de zgomot al acesteia, zgomotul ventilatoarelor pornite la maxim si viteza lor intr-un titlu pretentios precum Resident Evil 4 Remake setat cu absolut toate detaliile la maxim.

Concluzii