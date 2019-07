Nokia lucreaza la un nou photo-smartphone

Daca tot am Nokia 4.2 la teste, mi-a atras atentia o stire de pe xda-developers: Nokia are in plan lansarea unui device cu o camera foto principala de 48 MP. Momentan, totul este la stadiu de zvon, ca urmare a unei stiri aparute pe contul de Weibo (retea de socializare din China) a unul user care a publicat cateva fotografii de tip leaks.

Putem observa astfel ca avem parte de 3 camere foto, insa nu se stie cu exactitate ce face cel de-al treilea senzor. Insa, ceea ce se vede limpede, este sigla Zeiss de pe sticla ansamblului, ceea ce ne face sa credem ca fotografiile vor fi reusite!

Smartphone-ul este cunoscut sub numele de ocd Daredevil si va avea camera selfie pozitionata intr-un notch de tip lacrima, dar si o „barbie” impresionanta, la baza. Sper ca, la un moment dat, Nokia sa renunte a mai amplasa logo-ul propriu acolo. Poate astfel vom vedea telefoane mai aratoase si de la ei!

Din fotografii se mai observa si o mufa de incarcare USB-C si una audio, de tip Jack. In plus, tinand cont de experienta telefoanelor lansate anterior, ma astept sa vina cu cel mai nou sistem de operare la bord, dar si cu update-uri rapide, cand este cazul (Nokia 2 este o exceptie nefericita, la acest capitol).

In cazul in care va intrebati – aflati ca nu ar fi primul telefon care vine cu un astfel de set-up la camera. X71 are deja 48 MP 🙂

De curiozitate, cati dintre voi folosesc un Nokia, indiferent de model?