Modele macheta cu iPhone 11 au ajuns la Youtuberi

In toamna vom vedea noile modele iPhone, iar internetul este in priza. Apple este in centrul atentie in fiecare toamna deoarece toata lumea se asteapta la inovatii. Ultimii ani nu au adus nimic cu adevarat inovator, insa lumea continua sa fie cu ochii in patru. Noile modele au ajuns deja la Youtuberi.

Producatorii de carcase au deja machetele pentru a putea realiza carcase, deci se stie cum vor arata noile modele. Spre bucuria noastra nu vor arata ca un ciclop, asa cum prezenta primul zvon. In schimb, zvonurile din ultima vreme sunt adevarate.

Noile modele vor veni cu setup triple camera intr-o zona patrata de pe spate. Zona in care sunt asezate camerele seamana cu ecranul lui Apple Watch.

Doar modele de top vor veni cu 3 camere principale, in timp ce noul XR va avea tot o singura camera foto si tot un ecran LCD mediocru. In schimb USB Type C este inca un vis pentru Apple caci noile modele vor veni tot cu Lightning.