Noi informatii despre Galaxy Note 10

Peste exact 2 saptamani (7 august), varful de lance al celor de la Samsung va fi prezentat oficial. Pana atunci insa, tot mai multe informatii destul de credibile ajung pe internet din diverse surse.

Astfel, Galaxy Note 10 va avea in total 4 camere, in timp ce Note 10+ va avea 5. Desi senzorul principal va fi tot de 12MP ca pe S10 si S9, cel de pe Note va avea un senzor de apertura dual, ci triplu. Camera extra de pe Note 10+ va fi cel mai probabil un senzor de tipul time-of-flight precum cel de pe S10+ 5G si va imbunatati calitatea pozelor de tip portret sau continutul de tip AR. Toate camerele de pe spate vor avea suport OIS, HDR10+, AI-ul responsabil pentru acuratetea culorilor in functie de peisaj si un mod „action cam”.

Ecranele vor fi de tip Dynamic AMOLED de tip Infinity-O cu suport HDR10+. Note 10 va avea un ecran cu o diagonala de 6.3inch cu o rezolutie FHD+ 1080×2280, in timp ce varianta plus va avea 6.8inch si o rezolutie quadHD+ 1440×3040. S Pen a fost revizuit si pe langa functionalitatea bluetooth introdusa la Note 9, noul „creion” va putea fi folosit pentru navigare fara a atinge ecranul telefonului.

Pe partea de procesor ma bucur ca in final exista sansa sa fie diferente intre seria S si Note, cum erau in vremurile bune cand S5 (spandragon 801) avea un procesor iar Note 4 (Snapdragon 805) avea altul. Qualcomm anuntase recent Snapdragon 855 Plus, versiunea revizuita a lui 855 si este posibil ca aceasta sa fie folosita pentru varianta de Note din SUA, in timp ce in Europa vom primi Exynos 9825. Acesta din urma este primul procesor Samsung produs pe 7nm, Exynos 9820 ce motorizeaza S10 fiind pe 8nm. Pentru Note 10, versiunea de baza va avea 256GB pentru stocare si 8GB RAM in timp ce varianta Plus va avea 12GB RAM si tot 256GB pentru stocare. Un plus fata de S10 pe partea de stocare o reprezinta memoria UFS 3.0 folosita si de OnePlus 7, care va permite incarcarea aplicatiilor mai rapid comparativ cu UFS 2.1.

Bateriile vor avea o capacitate de 3600mAh, respectiv 4300mAh si in sfarsit tehnologia de incarcare rapida a lui Samsung a „suferit” o imbunatatire. Introdusa pe Galaxy A80, incarcarea rapida cu incarcatorul de 25W va fi disponibila pe ambele Note-uri, iar separat (dupa modelul Apple….) se va putea achizitiona separat un incarcator rapid de 45W.

Bineinteles, cel mai important aspect pentru majoritatea va fi pretul, iar acesta cu siguranta nu va fi mic:1000 de euro pentru varianta normala, iar cea plus va porni de la 1150euro. Nici nu vreau sa ma gandesc la ce preturi vor ajunge la noi in tara.

[Sursa]