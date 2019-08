Google si OnePlus castiga teren in SUA

O data cu lansarile lui Pixel 3A si 3A XL, precum si OnePlus 7 PRO in SUA, cele doua companii producatoare au inregistrat cresteri impresionante pe piata de smartphone-uri.

Chinezii au avut parte de 1,5 ori mai multe vanzari, iar Google cu 88%. Asta in conditiile in care, piata americana a inregistrat o descrestere de 2%, per total. Chiar si Alcatel are vanzari cu 73% mai mari in Q2 2019, desi pare greu de crezut.

Nu este o noutate ca produsele Google, o companie americana, au succes pe Noul Continent. Administratia Trump a batut moneda pe productia locala a firmelor americane, iar 3A si 3A XL sunt telefoane foarte bune si accesibile publicului de peste ocean. Reprezinta o ciudatenie cum OnePlus, in plin scandal Huawei – care este, in fapt, unul al SUA impotriva Chinei – castiga atatia clienti noi! O posibila explicatie este decizia T-Mobile de a include terminalul intre produsele listate la abonament. Si, la americani, achzitia la reinoire sau la un nou contract, chiar reprezinta o afacere, discounturile fiind semnificative.

Piata americana inregistreaza un regres constant, de mai multe trimestre. Clientii prefera sa isi pastreze terminalele cat mai mult timp, amanand noile achizitii. Este posibil ca la aceasta sa fi contribuit si iminenta lansare a retelelor 5G, iar clientii sa astepte telefoane compatibile, dar la un pret mai asezat.

Dupa cum apare in tabelul de mai jos, majoritatea celor care cumpara smartphone-uri de buget, evitant cat mai mult flagship-urile scumpe. Drept dovada sta succesul lui iPhone XR sau iPhone 8. De asemenea, OnePlus 7 PRO este un flagship, insa unul ieftin, fata de cele de la Apple sau Samsung.

Sursa: xda-developers.com