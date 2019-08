Tesla Model 3 poate fi acum comandat din Romania

Zilele astea Tesla a introdus patru noi tari din care se poate face comanda pentru celebrul Model 3 – Polonia, Slovenia, Ungaria si… Romania. Pretul parea la inceput ca este cel mai mic din Europa dar exista si cateva vesti proaste, cel putin deocamdata.

Un Tesla Model 3 Standard Range Plus pleaca de la 39500 Euro si daca e sa ne luam dupa ce scrie pe site-ul Tesla ar putea fi disponibil chiar in prima parte a anului 2020. Din pacate, s-ar parea ca pretul nu include TVA si ca acesta trebuie platit in tara de destinatie, conform mesajului de mai jos:

This sale shall be subject to the 0% VAT rate in The Netherlands, provided that you will provide us within 30 days after delivery of your vehicle with the following documents to support the application of the 0% VAT rate in The Netherlands (as outlined in Exhibit A of your order agreement).

De asemenea, posibilitatea de comanda din Romania nu inseamna, cel putin deocamdata, faptul ca se vor deschide centre de livrare si de service in tara noastra, asta pentru ca ridicarea masinii se va face direct din Olanda:

Your order agreement will be entered into with Tesla Motors Netherlands B.V. (“we” “us” or “our”). We will not arrange any shipping for your vehicle other than recommending, as your delivery date nears, Tesla approved common carriers. You are responsible for coordinating pick up of your vehicle from our Tilburg factory in The Netherlands (within one week of vehicle’s readiness).

Intre timp, harta Romaniei pe site-ul Tesla arata la fel ca acum cativa ani, cu 3 superchargere avand ca status de instalare „coming soon”. Dar va las sa va delectati cu articolele noastre despre Tesla Model 3, pe care am condus-o in doua randuri: despre franarea regenerativa si un mic review.

Sursa: Tesla Motors Fans in Romania