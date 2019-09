Acer Swift 5 si Swift 3 2019 lansate la IFA Berlin

Acer a prezentat in cadrul IFA Berlin 2019 doua laptop-uri noi din seria Swift. Discutam despre Swift 3 si 5, modele ultrabook cu sasiu subtire, design elegant si cu baterii bune ideale pentru studenti sau familii.

„Ne provocăm continuu cu privire la modul în care putem îmbunătăți cel mai ușor notebook de 14 inci din lume”, a declarat James Lin, General Manager, Notebooks, IT Product Business, Acer. „Cu noul Swift 5 am integrat un chip grafic discret și cele mai noi procesoare, astfel încât profesioniștii mobili să nu mai facă niciun compromis între portabilitate și performanță.” „Procesoarele Intel Core din a 10-a generație redefinesc tot ceea ce este posibil într-un laptop modern, aducând inteligența artificială de scară largă pentru prima dată pe un PC, o arhitectură grafică complet nouă pentru un salt în performanță cu grafica Iris Plus și conectivitate de top integrată cu Wi-Fi 6 (Gig +) și Thunderbolt 3 a declarat Chris Walker, Corporate Vice President and General Manager of Mobility Client Platforms in the Client Computing Group, Intel. „A fost ocolaborare excelentă între Intel și Acer pentru a aduce la viață performanța și capabilitatea platformei în noile laptopuri Swift frumos proiectate.”

Acer Swift 5 este cel mai usor notebook de 14 inch din lume cu sasiu construit dintr-o combinatie intre aliajele magneziu-lithium si magneziu-aluminiu. Cantareste 990 grame cu placa video GeForce MX250 sau chiar mai putin de atat daca se opteaza pentru solutia integrata Intel Iris Pro.

Masoara 14.95mm grosime, ecranul are o rama foarte ingusta pentru un screen to body ration cat mai ridicat de 86.4%. Procesorul este un i7-1065G7, stocarea este pe SSD de 512GB PCIe Gen 3×4, ecran IPS de 14 inch tactil si baterie ce ofera 12.5 ore autonomie. Incarcat 30 de minute ofera 4.5 ore de autonomie. Dispune de senzor de amprenta, USB Type C, Wi-Fi rapid si Windows 10.

Swift 3 are tot 14 inch diagonala cu ecran IPS Full HD, cantareste 1.19 kg, masoara 15.95mm, are aceeasi carcasa precum Swift 5, acelasi procesor, aceeasi placa video, aceeasi stocare SSD de 512GB, aceeasi baterie generoasa dar dimensiuni mai mici si putin mai greu. Optional vine cu placa video dedicata MX250, insa in standard vine cu integrata Iris Pro.

Acer a mai lansat si seria Aspire C, un all in one subtire de 6.8mm, pentru studenti sau familii. Produsele sunt disponibile cu ecran IPS Full HD de 27 inch, 24 inch sau 22 inch, toate cu procesore Intel din generatia 10 si grafica discrenta MX130. Stocare pana la 1TB pe SSD M.2 NVMe si pana la 2TB pe HDD. Camera web este ascunsa, are porturi Type C, HDMI.

Acer Swift 5 va fi disponibil în EMEA din luna septembrie, la prețuri începând de la 899 euro.

Acer Swift 3 va fi disponibil în EMEA din luna septembrie, la prețuri începând de la 599 euro.Seria Acer Aspire C va fi disponibilă în EMEA din luna decembrie, la prețuri începând de la 649

euro.