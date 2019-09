YouTube schimba felul in care numara vizualizarile

A trecut ceva vreme de la primul videoclip urcat pe YouTube. Mai exact, sunt deja 14 ani de atunci, cand unul dintre co-fondatorii site-ului, Jawed Karim, posta un scurt clip cu el vizitand gradina zoologica.

In timp, platforma a devenit noua referinta pentru celebritatea artistilor. Duse erau zilele in care MJ vindea sute de mii de CD-uri sau casete in primele zile de la lansarea noului album. Acum este relevant numarul de urmaritori pe retelele sociale. Primul succes notabil pe platforma video a fost al sud-coreeanului Psy, cu al sau „Gangnam Style”. Videoclipul a facut furori si a adunat extrem de rapid un miliard de vizualizari. Actualmente vad ca are de trei ori mai multe, fiind insa abia pe locul sapte. Lider, cu 6,5 miliarde de accesari este, ati ghicit!, Des-pa-cito, hitul lui Fonsi, in care apar multe fete frumoase. Sau voi chiar ascultati melodia?

Dupa atata istorie, sa revenim in prezent! Cum numarul de vizualizari a devenit extrem de important, era doar o chestiune de timp pana cand cineva gasea o metoda pentru a insela sistemul. Astfel, rapperul indian Badshah a inregistrat 75 milioane de vizualizari in 24 de ore, adica un record mondial, cumparand publicitate care includea videoclipul respectiv. Mai pe romaneste, cand deschideai un material video pe YouTube, in loc sa iti apara o reclama la sampon, sa zicem, dadeai de videoclipul artistului indian. Drept urmare, YouTube a decis sa numere doar accesarile organice, mai explicit, pe cele realizate cand dai click pe un material video direct, nu cand apare sub forma de reclama. Daca v-am facu curiosi, iata si videoclipul in cauza. Sa vedem daca place vreunuia dintre voi!

Si acum, daca ideea vi se pare cunoscuta, ganditi-va la producatorii asiatici de telefoane (da, Xiaomi included), care anunta ca au vandut un stoc intreg in cateva secunde. Si ei fac ceva similar – stocul este relativ mic si este vandut dupa promovare intensa, intr-o anumita zona targetata special.

Si acum, daca tot am ajuns la YouTube, am o intrebare pentru voi: ce parere ati avea daca am include materiale video pe site si pe canalul nostru?

Sursa: youtube.googleblog.com