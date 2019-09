Review sistem Arkay by PC Garage

Arkay este un sistem facut de PC Garage si este unul foarte bun. Atat de bun incat l-au bagat la precomanda la pretul de 5999 lei, nimeni nu a stiut despre ce fel de sistem este vorba, dar a fost precomandat de zeci de persoane. Noi l-am testat, stiam despre ce este vorba, iar acum ca a inceput campania putem sa va prezentam testele noastre si parerile.

Sistemul Arkay este construit cu urmatoarele componente si costa 5999 lei, vine gata asamblat, are wire management facut ca la carte si vine impachetat foarte bine si chiar cu o husa de transportat branduita Arkay.

Placa de baza Gigabyte AORUS X470 Ultra Gaming

Procesor AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz

Placa video MSI GeForce RTX 2060 6GB

RAM Corsair Vengeance Pro 16GB 3200MHz

SSD Intel 660p 1TB PCI Express 3.0 x4

Cooler procesor Deepcool GAMMAXX L240

Sursa Super Flower SF-550F14MT 550W 80+ Silver

Carcasa SilentiumPC Armis AR7X TG RGB

Pe hartie sistemul arata foarte bine, componentele alese sunt de buna calitate si nu s-a facut rabat la calitate. Absolut toate componentele provin de la producatori cunoscuti si nu sunt din game low end.

Asadar, am luat sistemul, l-am pus pe birou, l-am conectat la monitor si cam asta a fost. A pornit din prima cu Windows 10 (da, eu l-am primit cu W10 activat, nu stiu sigur daca si voi o sa il primiti asa sau nu) si am inceput sa ii fac niste teste.

Cele sintetice pentru SSD sau procesor le gasiti intr-o galerie mai jos. Am rulat 3DMark, teste pentru SSD, Cinebench R15 si R20, Furmark si niste teste de stabilitate in AIDA. S-a comportat excelent.

Temperaturile obtinute cu carcasa inchisa au fost foarte bune. In idle procesorul a stat in jur de 35 de grade, iar in load a ajuns la un maxim de 71 de grade. Placa video a atins un maxim de 63 de grade in Furmark, iar in idle a stast linistita la 36 de grade.

Sistemul de racire este unul foarte bun, carcasa vine cu 4 ventilatoare preinstalate, toate RGB, care au un flux de aer foarte mare. Trei ventilatoare in fata care baga aer rece in carcasa, iar in spate unul care il scoate. Iar sistemul de racire al procesorului este montat in tavan si are 2 ventilatoare, deci scoate si el aerul din carcasa.

In gaming se descurca mai mult decat onorabil. Am rulat toate jocurile pe Ultra sau pe Very High in functie de joc, deci nu l-am neglijat. Am pastrat setarile default pentru fiecare nivel de detaliu asa cum fac la fiecare astfel de test.

Am obtinut urmatoarele rezultate in rezolutie 2K:

Joc FPS Avg 2K/Full HD PUBG 65 – 101 BF5 99 – 123 Rise of the Tomb Raider 97 – 119 Far Cry 5 61 – 79 AC Odyssey 60 – 81 HITMAN 59 – 83 GTA V 86 – 102

Mie mi se par niste rezultate foarte bune mai ales in rezolutie 2K, acolo unde placa video a fost supusa la stres maxim. Faptul ca toate scorurile sunt peste 60FPS este un lucru bun. Poti eventual sa nu te joci pe Ultra si sa lasi setarile pe High sau Medium daca vrei mai multe FPS-uri.

Per total sunt multumit de sistem si am apreciat grija cu care a fost asamblat si livrat. O sa primesti in pachet manualele de la placa de baza, suportii pentru cooler-ul original, cablurile de la sursa si alte surubele.

Firele sunt ascunse foarte bine, iar sistemul arata foarte bine cu aceasta carcasa. Iluminarea RGB este ceva care poate sa placa sau nu, insa personal imi place si am preferat sa o las activa.Prin geam se vede super bine.

Combina dintre Ryzen 5 3600 si RTX 2060 este una buna, echilibrata si drept dovada scoate niste rezultate foarte bune in gaming. Consider ca sistemul arata bine si merita banii.

Voi ce parere aveti?