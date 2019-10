Serviciile Google Play nu mai pot fi instalate in siguranta pe Huawei Mate 30

Faptul ca Mate 30 au venit fara serviciile Google Play preinstalate nu mai surprinde pe nimeni, insa riscurile la care se expune cineva care instaleaza aplicatiile printr-un workaround nu sunt chiar ceva de trecut cu vederea.

La scurt timp dupa lansarea terminalelor din seria Mate, un tutorial care explica o metoda de instalare a serviciilor Google fara a debloca bootloader-ul si-a facut aparitia pe net. Folosind o aplicatie numita LZplay, dezvoltata de chinezi si care are o reputatie foarte buna in China.

Dat fiind faptul ca Huawei a incetat sa mai dea codurile pentru deblocarea bootloaderului fiindca securitatea dispozitivului ar fi compromisa, TWRP nu mai putea fi instalat. Astfel ca singura optiune ramasa este prin intermediul acestui LZplay. Problema e ca aceasta aplicatie da dezvoltatorilor control integral asupra device-ului vostru, LZplay folosind o serie de API-uri pe care Huawei le-a ascuns in software-ul telefonului si servesc ca o ultima metoda pentru a instala serviciile Google Play pe terminale prin control total asupra acestuia. Astfel, atat cei de la Huawei cat si dezvoltatorii lui LZplay pot face orice le doreste inima pe telefonul vostru.

In acest moment, nu exista nici o varianta prin care serviciile Google sa fie instalate in siguranta pe Huawei Mate 30 sau Mate 30 Pro. Voi v-ati cumpara un Mate 30 in aceasta situatie?

I did not pay attention to the "How to install gapps on the P30 Pro!" guides that were published last week, but GOOD LORD! You people were recommending users install an ADMINISTRATOR app from an unknown third-party? That is outrageously dangerous. Never install this. https://t.co/DfvKzdDHVC

— Ron Amadeo (@RonAmadeo) October 1, 2019