Vanzarile de PC-uri in usoara crestere

Vanzarile de PC-uri au scazut mult in ultimii ani, insa in Q3 2019 pare ca lucrurile au urcat putin. In plus din cauza problemelor dintre China si SUA, analistii au prezis o scadere drastica. Dar nimic nu s-a intamplat.

Se vorbea despre deficitul de procesoare Intel si de razboiul comercial SUA-China, insa se pare ca nici una dintre aceste probleme nu au pus bete in roate industriei.

Din contra, reducerea preturilor la memoriile DRAM si SSD au dus la imbunatatirea marjelor de profit pentru producatori. Conform Gartner, vanzarile de PC-urile au crescut cu 1.1% in Q3 2019.

Asa cum se vede, Lenovo, HP, Dell si Acer sunt pe plus, iar Apple si ASUS intr-o scadere. Primele 3 companii au fost pe plus in fiecare an cu vanzari foarte bune.