Revolut si Google Pay

A trecut aproape un an si jumatate de cand Razvan ne povestea cum Revolut+Google Pay=Love si in Romania. 🙂 Insa, de atunci, nimic oficial de la firma de finetech…

Ei bine, ieri am facut un update la Android 10 pe OnePlus 6 personal si mi-a aparut printre aplicatiile preinstalate si Google Pay. Mi-am spus sa incerc sa adaug cardul de Revolut, just for the fun of it! Si, prima minune, m-a lasat sa fac asta, desi cardul meu este deschis in Romania! Anterior, nu puteai adauga un card in Google Pay, decat daca aveai adresa din alta tara. Am prieteni care au schimbat din aplicatie tara pe Irlanda ca sa poata folosi metoda de plata. Mie, insa, nu mi-a mers metoda, insa am inteles ca si dintre cei care au reusit, unii au avut probleme ulterior.

A doua minune a fost azi, cand mi-am platit pranzul cu cardul, din Google Pay, folosind acel card Revolut! Acum, fie intre cele doua entitati exista o intelegere, fie Android 10 sau Oxygen OS bazat pe el permit „imperecherea”. Drept urmare, as fi curios cati dintre voi pot face plati cu aplicatia respectiva. Daca puteti, ar fi interesant de vazut ce sistem de operare, ce telefon si ce tip de card folositi. Cum Google Pay nu este nici acum listata in magazinul Play din Romania, insa o puteti descarca de pe APK Mirror. Astept raspunsurile voastra in rubrica de comentarii.