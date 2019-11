Review laptop MSI GE65

Cel putin pentru mine este a doua oara in viata cand am luat contact cu un laptop MSI. Modelul pe care l-am testat este GE65 si este un model de gaming foarte bine dotat, aratos si cu mult potential.

Divizia de gaming de la MSI lucreaza constant de multi ani incat sa livreze produse foarte bune si colaboreaza cu parteneri foarte puternici din industrie. O sa vedeti asta imediat.

Tin minte ca pana de curand nu prea gaseai laptop-uri MSI in Romania, insa de ceva vreme magazinele sunt pline si o sa le gasiti si in cele fizice. Sunt expuse prin Media Galaxy si sunt foarte atragatoare la prima vedere.

GE65 este un laptop foarte bine echipat, aratos si care doreste sa fie alternativa mai exotica la celebrele modele ROG de la ASUS sau Predator de la Acer.

Intr-o oarecare masura reuseste. Specificatiile sunt foarte bune:

Intel Core i7-9750H pana la 4.5GHz

16GB RAM

RTX 2060 6GB

1TB SSD

Ecran 15.6 inch Full HD 240Hz

Design

MSI GE65 arata foarte bine la primul contact. Este construit din materiale de buna calitate si este foarte solid. Daca ar fi sa fac un top personal cu laptop-urile care mie mi se par cel mai bine construite, acest model este undeva in top.

Nu am gasit imbinari proaste, balamaua este solida si poti ridica ecranul cu o singura mana. Fantele pentru aerisire sunt generoase, tastatura nu se incinge in sesiunile de gaming si nici nu aluneca pe birou. Este foarte bine construit din acest punct de vedere.

Insa pe cat este frumos si de bine executat, pe atat de rau voi spune acum despre ergonomie. Personal l-as fi dat afara pe tipul care a gandit asezarea porturilor si a altor cateva elemente.

De exemplu, portul pentru alimentare este asezat pe partea dreapta si atunci cand o sa te joci vei lovi mufa cu mouseul. Este deranjant daca ai un birou mic.

Butonul de Windows este asezat pe partea dreapta, iar pe stanga este butonul Fn. Din nou o asezare proasta pentru ca butonul de Windows este cel mai usor de accesat din stanga, iar daca o sa spuneti ca i-au schimbat pozitia ca sa nu fie apasat din greseala in gaming va contrazic deoarece se poate dezactiva.

O alta problema este trackpad-ul asezat mult prea in stanga. De ce este o problema? Pai atunci cand o sa te joci cu tastele WASD sau QWER, vei atinge cu podul palmei sau cu degetul mare pe trackpad. Eu nu intelegeam ce se intampla cu mouseul, am crezut ca este defect pana sa imi dau seama ca atingeam trackpadul din greseala. Ulterior l-am dezactivat.

Daca discutam despre un brand anonim sau unul nou aparut pe piata puteam sa inteleg greselile. Insa MSI are o istorie mare in spate si stie sa produca laptop-uri foarte bune cum este si acesta. Nu pot intelege cum au ajuns ei la concluzia ca trackpad-ul este ok sa fie amplasat mai spre stanga sau ca portul de alimentare este ok sa fie pe dreapta si sa-l lovesti cu mouseul.

Daca poti accepta aceste greseli de executie atunci GE65 este un laptop construic ca la carte din materiale bune. Este solid, compact, pare rezistent si usor de reparat.

Tastatura

Cateva cuvinte despre ea deoarece mi-a atras atentia un sticker. Pare ca tastatura este realizata de Steelseries. Are luminite RGB, foarte aratoasa, bine spatiata si cu butoane ergonomice. Cursa este medie, forta de apasare tot medie, deci nu am ce sa spun rau despre ea. Este o tastatura foarte buna atat la gaming cat si la scris.

Singura problema este mentionata mai sus si anume pozitionarea butonului Windows intr-un loc nefiresc. Poti schimba intensitatea luminii, coloritul si efectele fara probleme.

Ecran

Discutam despre un panou de 240Hz, practic noua generatie de panouri pentru laptop-urile de gaming. Tin minte ca ASUS a dat startul si a venit cu primul ecran de 240Hz pe un laptop, iar acum cam toata lumea vine cu solutii similare.

Ce mi-a placut la acest ecran este profunzimea negrului. Desi este un panou IPS, negrul chiar arata foarte bine si nu am intalnit zone cu bleeding. Luminozitatea este uniforma pe toata suprafata panoului la un test foarte simplu.

Cat despre culori acestea sunt undeva la mijloc exact asa cum trebuie sa fie. Ma bucur ca nu am mai intalnit laptop-uri cu ecrane care sa te orbeasca sau care sa-ti produca stelute verzi dupa 5 minute de vizionat un clip.

Difuzoare

Pe laptop am vazut intr-un colt ca sistemul audio ar fi realizat de Dynaudio. Nu bag mana in foc deoarece nu scrie clar despre ce este vorba. Poate fi doar tunat de aceasta companie renumita asa cum am vazut un foarte multe cazuri.

Cert este ca difuzoarele nu m-au dat pe spate. Sunetul nu este foarte tare si nici foarte clar. Nu cred ca cineva o sa asculte muzica la laptop toata ziua, insa pentru jocuri eu consider ca este bun. Cand asculti o melodie te prinzi ca ceva nu este in regula si ca mai trebuie lucrat, dar la efectele audio din jocuri nu iti dai seama si cred ca asta conteaza.

Gaming si benchmark

Cine va alege acest laptop o va face in principal pentru hardware pentru a putea rula cele mai noi jocuri. Asta consider ca este cel mai important la un laptop de gaming. Mai jos o sa vedeti rezultalele obtinute in rezolutie Full HD in cateva titluri populare si puteti trage si voi singuri concluziile.

JOC FPS Avg PUBG 112 HITMAN 78 Shadou of the Tomb Raider 99 GTA V 116 AC Odyssey 72

Rezultatele sunt bune dupa parerea mea si mai important de atat temperaturile in gaming nu au fost la fel de mari ca la alte laptop-uri cu hardware similar. Ceea ce imi arata ca sistemul de racire este mai bun pe acest model.

De exemplu, temperaturile in load nu au trecut de 80 de grade nici la procesor si nici la placa video. Nu va speriati cand vedeti aceste valori caci sunt normale pentru un laptop de gaming.

Cat despre teste sintetice, vedeti cateva poze mai jos.

Concluzie si pret

Laptop-ul costa la eMAG in jur de 6800 lei intr-o echipare similare. Daca vrei sa incerci ceva nou iti recomand acest MSI deoarece se comporta bine in gaming si nici nu se incalzeste prea tare.

Daca poti trece cu vederea cele cateva minusuri mentionate mai sus atunci nu o sa ai nici o problema cu el. MSI stie sa faca laptop-uri bune.