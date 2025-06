Opinie nepopulară: software-ul pe bază de abonament te forțează să piratezi

Introdus inițial ca o metodă de a reduce costurile pentru marile companii, modelul software as a service (SaaS) a ajuns inevitabil și pe segmentul consumer, aducând numeroase dezavantaje și o dependență nejustificată față de politicile în continuă schimbare ale corporațiilor. În loc să-ți permită să achiziționezi Office, Photoshop, Acrobat sau alte aplicații cu un cost inițial mare, dar cu valabilitate perpetuă, companiile și-au dat seama că e mult mai profitabil să te ademenească cu un preț inițial mic, ca mai apoi să te exploateze pe termen lung. În momentul de față, indiferent dacă ai sau nu nevoie de suport tehnic, update-uri sau funcționalități AI, dependente de cloud, singura modalitate legală prin care mai poți dobândi dreptul de utilizare pentru majoritatea soluțiilor software de pe piață este prin abonament. Iar pentru utilizatorul casnic, care nu obține venituri importante din utilizarea unor astfel de soluții software, costurile asociate sunt de cele mai multe ori nejustificat de mari și încurajează pirateria.

Eu unul n-am o problemă să plătesc pentru software. Așa mi se pare etic și nici n-am bătăi de cap cu activatoare, crack-uri ș.a.m.d. 500 lei pentru un editor PDF, 1000 lei pentru Microsoft Office și 1000 lei pentru Photoshop mi se par costuri rezonabile, dar doar dacă licențele au valabilitate permanentă. Altfel, e mai convenabil să procur software-ul prin “alte mijloace”. Să luăm exemplul cel mai banal – o aplicație de editare PDF. Absolut toate soluțiile de pe piață sunt acum pe bază de abonament, iar prețurile sunt nejustificat de mari. Adobe Acrobat Standard, care are funcționalități limitate față de versiunea Pro, costă 19.99 euro/lună în primul an și 29.99 euro/lună din al doilea an. Și spre surprinderea mea, alternativele mai puțin cunoscute sunt aproape la fel de scumpe. De exemplu, Nitro PDF și Foxit costă 18 dolari/lună, respectiv 53 lei/lună. Nu știu voi, dar mie o astfel de soluție software nu-mi aduce câștiguri anuale care să se apropie de aceste sume. Folosesc editoare PDF foarte rar pentru a completa formulare și aproape niciodată în scop de business.

În plus de asta, unele companii apelează și la tactici comerciale incorecte, folosindu-se foarte des de small print-uri și dark patterns. Adobe, de exemplu, prezintă prețurile lunare pentru toate aplicațiile, într-un mod transparent la prima vedere, însă omite să menționeze că toate abonamentele au perioadă contractuală de minim un an. Acest detaliu este ascuns în mod intenționat în termeni și condiții, însă cum nimeni nu se obosește să citească atunci când bifează căsuța accept, penalizările devin vizibile doar în momentul în care se încearcă anularea abonamentelor. La Adobe această penalizare reprezintă 50% din prețul abonamentului pentru lunile rămase din contract, iar dacă aveți un card activ asociat contului, suma este debitată pe loc la momentul anulării. Și legat de procesul de anulare, și aici sunt multe de reproșat. Adobe și mulți alții fac tot posibilul ca anularea să fie cât mai dificilă, cu opțiuni ascunse adânc în meniuri și cu denumiri cât mai ciudate. Prin astfel de tactici, denumite de industrie dark patterns, companiile speră că vei renunța rapid la ideea de a rezilia contractul.

De asemenea, un alt aspect deranjant e că nu se mai face distincția între un utilizator casnic și unul business, prețurile fiind de cele mai multe ori similare. Altfel spus, dacă ai un hobby pentru fotografie și vrei să intri în legalitate și să plătești pentru Photoshop, vei avea aceleași prețuri ca un utilizator business care obține venituri dintr-o astfel de activitate. Cât timp nu obții venituri din Photoshop, dar ești forțat să plătești 60 euro/lună pentru soluția legală, nu-i așa că e mai tentant să cauți o versiune “gratuită”? Desigur, modelul SaaS este cosmetizat și prezentat drept avantajos pentru consumatori. Cum spuneam și mai sus, se pune foarte mare accent pe costul lunar infim în raport cu achiziția unei licențe cu valabilitate permanentă, dar și pe „îmbunătățirea” continuă a aplicațiilor prin actualizări, noi funcționalități și chiar inteligență artificială și stocare în cloud. În realitate, aceste așa zise avantaje contează prea puțin pentru utilizatorul de rând, iar actualizările, multe dintre ele obligatorii, sunt percepute drept enervante de majoritatea. Însă, după cum poate ați observat deja, corporațiile trebuie să-și justifice lăcomia și trecerea la modelul de licențiere pe bază de abonament, inducându-ne ideea că primim mai multe beneficii pentru un cost mai mic. Însă în realitate, trecerea la acest model de business este profund dezavantajoasă pentru consumatori, iar după părerea mea ne îndreaptă spre piraterie. Dacă ar fi să plătim lunar pentru toate aplicațiile pe care le folosim în viața de zi cu zi, am cheltui sute de lei pe lună doar pe abonamente, ca la final să nu rămânem cu nimic.

Voi ce părere aveți despre software-ul pe bază de abonament? Este benefic sau îl percepeți drept deranjant din cauza costurilor recurente?