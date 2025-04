O primă impresie despre GIGABYTE AORUS MASTER 16 cu RTX 5080 și ecran OLED

Nu voi face un review complet pentru acest laptop, fiind doar în trecere, însă mi s-a părut interesant să vi-l prezint, măcar pe scurt. Este un laptop echipat cu o placă video NVIDIA RTX 5080, un ecran OLED la 240Hz și un procesor Intel Core Ultra 9 275HX.

GIGABYTE AORUS MASTER 16 este un laptop extrem de puternic și, totodată, unul dintre puținele modele GIGABYTE cu care am interacționat până acum. Fiind un sample, nu am realizat teste detaliate, totuși, am avut ocazia să-l butonez puțin și să vă spun câteva impresii. Pe scurt: e tare. Dacă ai bugetul necesar, e un gadget de luat în calcul.

Specificații tehnice

Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX

Placă video: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (16GB GDDR7, TGP maxim 175W)

RAM: 32GB DDR5-5600MHz

Stocare: SSD PCIe Gen 4 de 2TB

Ecran: 16”, OLED, 2560 x 1600, 240Hz

Conectivitate: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Sistem de operare: Windows 11

Ecran

Ce poți spune despre un OLED? Nu există ecrane OLED proaste. Imaginea este exact cum te aștepți: culori vibrante, contrast profund, negru absolut. Singurul dezavantaj este suprafața glossy. În lumină puternică, reflexiile pot deveni deranjante, iar lizibilitatea scade. Dar este un compromis asumat atunci când optezi pentru un panou OLED.

Construcție

Solid, bine construit, masiv dar nu exagerat de gros. Suprafața mată este plăcută la atingere, iar grafica imprimată care pornește de pe trackpad și continuă pe carcasă adaugă un plus de personalitate. Iluminarea RGB este prezentă, inclusiv o proiecție a logo-ului AORUS pe birou.

Tastatura este ușor adâncită și va necesita puțină acomodare. Balamalele sunt solide și permit deschiderea cu o singură mână. Tastele WASDQER sunt evidențiate vizual și tactil, fiind construite special pentru gaming.

Răcirea este susținută de un număr generos de fante de aerisire, iar trackpad-ul este foarte generos ca dimensiuni. În privința porturilor le ai pe toate: USB-A, USB-C, HDMI, jack, LAN, microSD. Serios, nu lipsește nimic.

Răcire

Una dintre cele mai mari provocări în zona laptopurilor high-end pentru gaming este gestionarea temperaturilor. Gigabyte a tratat subiectul cu seriozitate, integrând sistemul WINDFORCE Infinity EX: camere de vapori extinse, patru conducte de căldură și două ventilatoare de mare viteză. Acestea permit o disipare eficientă a căldurii din zona CPU și GPU.

Designul inteligent al fluxului de aer ajută inclusiv la menținerea VRM-urilor și a plăcii de bază în limite termice sigure, chiar și în gaming sau sarcini grele precum video editing.

Gigabyte susține că laptopul poate rula la performanță maximă fără throttling, chiar și cu TGP-ul de 175W pentru RTX 5080. Și, deși nu e un laptop silențios, nivelul de zgomot este acceptabil pentru categoria sa.

Inovații termice:

WASD Cool Zone: sistem de răcire localizat în jurul tastelor WASD – aer rece direcționat pentru confort sporit în timpul gamingului.

Icy Touch: materiale cu conductivitate termică redusă în zona palmelor – nu se încălzesc și nu rețin căldura.

Audio

Difuzoarele laterale sunt surprinzător de bune: volum generos, claritate și un bass decent. Un amplificator inteligent ajustează automat sunetul în funcție de conținut, iar Dolby este, desigur, prezent.

Baterie

Cu o baterie de 99Wh (limita maximă permisă în avion), Gigabyte a echilibrat perfect mobilitatea cu performanța. Încărcătorul este masiv, 330W, dar necesar pentru hardware-ul de top. Se încarcă complet în aproximativ 2 ore și suportă și încărcare prin USB-C (Power Delivery), utilă pentru deplasări.

Performanță

Placa video NVIDIA GeForce RTX 5080

16GB GDDR7 VRAM

TGP de până la 175W

DLSS 3.5, Ray Tracing și Frame Generation

Advanced Optimus + MUX Switch

Prin răcirea WINDFORCE, TDP-ul combinat CPU + GPU poate urca până la 230W – o raritate în lumea laptopurilor. În traducere liberă: performanță reală, fără throttling.

Procesorul Intel Core Ultra 9 275HX, cu arhitectură Meteor Lake, are E-core-uri, P-core-uri și un NPU dedicat AI. Beneficiile se văd nu doar în gaming, ci și în aplicațiile creative sau de birou care adoptă tot mai mult funcții de AI on-device.

Concluzie

GIGABYTE AORUS MASTER 16 este un laptop care nu face compromisuri: oferă performanță de top, un ecran excepțional, un design solid și un sistem de răcire bine gândit. Nu este un device pentru oricine, ci pentru cei care știu exact ce caută – putere brută într-un format portabil, fie că vorbim de gaming la cel mai înalt nivel sau sarcini creative intense.

Este un produs premium, iar prețul reflectă acest lucru. Dar pentru cei care au bugetul și își doresc un laptop capabil să înlocuiască un desktop performant, AORUS MASTER 16 este cu siguranță o opțiune de luat în calcul.