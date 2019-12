Matrix 4 apare in 2021 tot cu Keanu Reeves

Daca sunteti fani ai seriei Matrix aflati ca un nou film este in lucru si va aparea in 2021 tot cu acelasi actor. Matrix 4 a fost anutat recent, este facut de Warner Bros si apare pe 21 mai 2021.

Nu se stie nimic despre film dar macar distributia este aceeasi in mare parte: Keanu si Moss sunt in continuare prezenti. Alti actori care apar sunt: Neil Patrick Harris, Jessica Henwick (Nymeria din Game of Thrones) și Yahya Abdul-Mateen II.

Daca nu ati vazut sau vreti sa revedeti seria Matrix o gasiti si pe Netflix.