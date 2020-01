Samsung a confirmat: Galaxy S20

In noua decada care tocmai a inceput Samsung a decis sa schimbe denumirea telefoanelor. Nu vom mai primi un Galaxy S11 asa cum toti credeam ci vom primi un Samsung Galaxy S20 in ton cu noul an in care am intrat.

Mai mult decat atat s-ar putea sa avem si un model nou, Ultra. Pe langa clasicul Galaxy S20 vom avea si varianta mai mare denumita clasic S20 Plus, dar si o varianta noua Galaxy S20 Ultra cu ecran de 6.9 inch.

Nu am mentionat, primele doua versiuni vor fi de 6.2 inch si 6.7 inch. Adio modele compacte high end.

Denumirea „Ultra” s-ar putea sa nu fie cea finala deoarece mai sunt si altele pe lista, insa aceasta pare cea mai plauzibila.

Ce mai stim despre Samsung Galaxy S20? Puteti citi si in articolele anterioare deoarece lucrurile au ramas la fel. Vom avea un setup nou de camere si noul senzor de 108MP, un posibil senzor macro, baterii mai mare, Snapdragon 865 si cam atat.

Evident vor mai fi si cateva imbunatiri minore pe la memoria de stocare si RAM si este posibil ca toate modelele sa fie 5G.