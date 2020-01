Apple ar putea lansa un Mac pentru gaming

Apple nu a mizat niciodata pe gaming ci mai mult pe productivitate, insa ultimele zvonuri indica faptul ca anul acesta am putea vedea primul Mac dedicat gamingului.

Daca va fi un MacBook sau un desktop nu stim sigur, insa zvonurile sustin ca ar fi vorba de un All in One ce va veni la un pret de 5000 de dolari.

Chiar daca piata eSports este in crestere si foarte multe companii vin cu produse speciale pentru gaming, sunt foarte putine jocuri compatibile cu MacOS.

Cu siguranta este un pas mare pentru Apple si unul foarte interesant, insa daca analizam putin situatia este cam greu sa vina un calculator pentru gaming in contextul in care nu exista jocuri.

Apple Arcade este o platforma noua unde gasesti jocuri pentru o suma modica pe luna, insa nu discutam despre jocuri de nivel inalt precum Battlefield, CS:GO, CoD, Fortnite, PUBG, LoL, DOTA, StarCraft sau WoW.

O sa vedem ce ne rezerva viitorul.