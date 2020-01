Moto E6 Plus hands-on si impresii

Inca un telefon pe care l-am achizitionat (dupa Nokia 2.2) pentru o persoana mai in varsta si pe care l-am butonat cateva ore.

Trebuie sa va povestesc ceva amuzant: ajunge curierul cu telefonul, il desfac si dau sa-l pornesc in timp ce ma gandesc „ba ce usor e telefonul asta”. Nu porneste…..il pun la incarcat pentru ca a venit saracul de la -12 grade. Se aprinde led-ul de incarcare, dar tot nimic. Ma gandesc in prima faza ca e stricat, in timp ce ma uit in cutie si gasesc ceva ce seamana cu o baterie…..Da, bateria era ambalata separat si se poate inlocui! Revenind la telefon, acesta e realizat din plastic si nu e specificata nici un fel de protectie pentru ecran, desi e de sticla conform specificatiilor. Este totusi splash resitant – probabil daca scapati apa pe el e in siguranta, dar nu va sfatuiesc sa il testati intens. Senzorul Moto de pe spate ascunde senzorul de amprenta fizic, jos avem un port de incarcare microUSB din pacate, sus jack de 3.5mm, iar dreapta lateral butoanele de volum si cel de power. Cel de power are niste nervuri pe el. Camera de selfie este intr-un teardrop. E un telefon compact si usor. Banuiesc ca spatele de plastic lucios se zgarie repede, dar a venit direct cu o husa de cauciuc transparenta in pachet.

Telefonul ruleaza Android 9 Pie si este foarte similar cu Android One, Motorola pastrand 95% din Android-ul stoc. Mai multe nu sunt de zis aici.

Procesorul folosit este un octa-core la 2Ghz Mediatek MT6762 Helio P22 realizat pe 12nm, alaturi de 4GB RAM si 64GB pentru stocare, din care 55GB sunt liberi la pornirea initiala. Suporta si card SD. Cei care au citit review-ul de la Nokia 2.2 probabil va aduceti aminte ca din 16GB, Nokia mai avea 5 GB liberi, iar inevitabilul s-a produs: de curand telefonul a ramas fara memorie – filmuletele cu nepotul au umplut memoria si cardul de 32GB a fost cumparat.

Telefonul functioneaza decent, tranzitiile sunt vizibile intre meniuri, dar nu deranjeaza. WhatsApp, Maps si YouTube – ce am apucat eu sa butonez merg in regula. Senzorul de amprenta deblocheaza instant.

Ecranul este un IPS LCD de 6.1 inch cu o rezolutie de 720×1560, iar pe fundal alb daca studiez atent, pot observa pixelii – o problema pe care cu siguranta nu o va observa o persoana 50+ daca nu este cunoscatoare. Difuzorului ii lipseste basul, dar nu prea am ce sa ma astept la pretul telefonului.

Am facut si cateva poze, pe spate sunt doi senzori: unul de 13MP si unul de 2MP de adancime. Pentru selfie unul de 8MP.

Capacitatea bateriei este de 3000mAh si vine insotit de un incarcator de 10W.

Eu l-am luat la 520RON la promotie de la Altex. Cautam un telefon pana in 500RON cu 64GB memorie interna si 4GB RAM. Bineinteles gasisem Xiaomi Mi A1 la 600RON, dar acela este deja la capat de drum si nu va mai primi actualizari majore – E6 Plus va primi minim Android 10. Pentru cineva care doreste sa primeasca poze si filmari pe WhatsApp de la copii cu nepotii, mi se pare o solutie buna.