CES 2022 – ASUS Republic of Gamers „For Those Who Dare: The Rise of Gamers”

ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat cele mai noi dispozitive și echipamente de gaming în cadrul evenimentului virtual “For Those Who Dare: The Rise of Gamers” din cadrul CES 2022. Produsele variază de la periferice de gaming precum căștile, până la laptopuri, monitoare și chiar routere.

Noul lineup include cele mai recente chip-uri AMD, Intel și NVIDIA, mai multe premiere și echipamente incredibile dedicate gaming-ului.

Căștile de gaming ROG Fusion II 500 și 300

Căștile de gaming ROG Fusion II 500 oferă utilizatorilor un sunet de gaming de neegalat cu ajutorul unui ESS 9280 de rezoluție înaltă cu Quad DAC. Oferă un sunet surround virtual 7.1 și drivere ASUS Essence de 50 mm pentru un bas vibrant și un sunet realist. Comunicarea în timpul jocului primește și ea un impuls, datorită microfoanelor de top AI Beamforming Microphones cu AI Noise Cancelation. Fusion II 500 dispune de controlul volumului Game Chat, permițându-le jucătorilor să acorde prioritate sunetului în joc sau chat-ului pentru a comunica mai clar cu coechipierii. Căștile includ un audio jack de 3,5 mm, precum și conectori USB-C și USB Type-A pentru compatibilitate cu PC-uri, Mac-uri, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox și dispozitive mobile. Fusion II 300 este identic cu Fusion II 500, mai puțin conectorul de 3,5 mm și controlul volumului Game Chat. Căștile confortabile și ușoare din seria Fusion II includ pernuțe ergonomice pentru urechi pentru o potrivire perfectă. Ambele produse oferă opțiuni interesante de personalizare cu iluminare multicoloră RGB, cu peste 16,8 milioane de culori disponibile pentru un aspect unic.

Mouse-ul de gaming ROG Chakram X

Mouse-ul de gaming wireless Chakram X este primul care dispune de ROG AimPoint – un senzor optic dezvoltat de ROG, care oferă un nou nivel de viteză și precizie, cu până la 36.000 dpi și o rată de interogare reală de 8000 Hz. Senzorul AimPoint oferă o precizie de neegalat, cu o deviație CPI de mai puțin de 1% – mult sub media de 3% din industrie. Nivelul de sensibilitate al senzorului poate fi ajustat prin intermediul butonului DPI de pe partea inferioară a mouse-ului sau în timpul jocului cu DPI-on-the-Scroll. Chakram X dispune de conectivitate în trei moduri: prin USB cu fir, RF pe 2,4 GHz cu latență redusă și prin Bluetooth.

Chakram X are un design concav al joystick-ului, care oferă o priză mai confortabilă și este mai ușor de manevrat față de versiunea anterioară. Acesta îi conferă utilizatorului niveluri de control asemănătoare unui gamepad: joystick-ul poate fi programat și utilizat în mod analogic sau digital, împreună cu 4 comenzi ce înlocuiesc butoanele A, B, X și Y. Butoanele stânga și dreapta ale mouse-ului din partea superioară dispun de un mecanism pivotant pentru a oferi un răspuns rapid cu o senzație tactilă. Designul actualizat Push-Fit Switch Socket II este acum compatibil hot-swap atât cu comutatoarele mecanice cu 3 pini, cât și cu cele optice cu 5 pini, pentru a le permite jucătorilor să personalizeze forța de apăsare și să prelungească durata de viață a mouse-ului.

Capacul superior magnetic fără șuruburi și butoanele oferă acces ușor la comutatoare, la logo-ul personalizabil și la locașul receptorului RF wireless. Chakram are piciorușe 100% PTFE și cablu ROG Paracord pentru o mișcare lină și fără restricții, chiar și în timpul încărcării. Pentru mai multă comoditate, bateria poate fi reîncărcată prin USB sau prin Qi wireless.

Tastaturile de gaming ROG Strix Flare II Animate și Strix Flare II

Tastatura de gaming ROG Strix Flare Animate II este prima tastatură care dispune de afișajul LED AniMe Matrix și le permite utilizatorilor să se exprime prin imagini și animații personalizabile pentru un aspect unic. Această tastatură elegantă oferă utilizatorilor taste media metalice și comenzi de volum în colțul din stânga sus, plus un suport ergonomic detașabil pentru încheietura mâinii cu difuzor de lumină încorporat.

Strix Flare Animate II oferă un răspuns aproape instantaneu, rata de interogare de 8000Hz oferind un timp de răspuns de 0,125 ms – de până la 8 ori mai rapid decât cel al concurenței. Folosește comutatoare mecanice ROG NX interschimbabile pentru toate tastele, pentru a permite utilizatorilor să schimbe și să instaleze tipul de comutator preferat pentru un răspuns personalizat. Capacele de taste durabile ROG PBT Doubleshot Keycaps au un profil de înălțime medie și tije mai scurte pentru a reduce oscilația tastelor și prezintă un script ROG translucid pentru a permite iluminării RGB să iasă cât mai mult în evidență. Mecanismul ROG Switch Stabilizer reduce frecarea pentru a asigura o apăsare lină a tastelor și ajută la stabilizarea tastelor mai lungi. De asemenea, o spumă integrată pentru amortizarea sunetului reduce pinging-ul pentru o acustică mai bună a tastaturii. Strix Flare Animate II include și un port USB „passthrough” pentru o conexiune convenabilă cu alte dispozitive.

Tastatura de gaming Strix Flare II este similară cu Strix Flare Animate II, dar nu dispune de afișajul cu LED-uri AniMe Matrix, de comutatoarele interschimbabile și de difuzorul de lumină pentru suportul pentru încheietura mâinii. Aceasta are un logo ROG personalizabil prin culoare și este echipată cu comutatoare mecanice ROG NX cu taste ROG PBT Doubleshot Keycaps.

Monitoarele de gaming ROG Swift OLED PG42UQ și PG48UQ

Gama ROG Swift OLED include Swift OLED PG42UQ – primul monitor de gaming OLED de 42 de inchi din lume acoperit cu un strat de micro-textură, și Swift OLED PG48UQ, mai mare, de 48 de inchi, pentru utilizatorii care urmăresc o experiență mai captivantă. Ambele monitoare afișează imagini 4K la 120 Hz și utilizează pe deplin caracteristicile tehnologiei OLED, cum ar fi raportul de contrast de 1.000.000:1, timpul de răspuns de 0,1 ms, culorile fidele pe 10 biți și acoperirea DCI-P3 de 98%. Aceste ecrane sunt, de asemenea, pre-calibrate din fabrică pentru o precizie a culorilor Delta E < 2.

Spre deosebire de alte ecrane OLED, monitoarele din seria ROG Swift OLED au aplicat un strat de micro-textură anti-reflexie pe suprafața panoului pentru a-i reduce strălucirea, permițând utilizatorilor să vadă culori mai precise pe ecran. Aceste ecrane se mândresc, de asemenea, cu o soluție termică unică, cu un radiator personalizat și o dispunere a fluxului de aer intern concepute pentru a optimiza schimbul de căldură. Acestea mențin temperaturile de funcționare sub 50˚C (cu până la 16% mai mici decât modelele concurente) și ating totuși o luminozitate maximă de 900 de niți.

Ecranele Swift OLED includ HDMI® 2.1 FRL pentru a oferi jucătorilor o lățime de bandă completă de 48 Gbps, pentru a suporta imagini 4K native la 120 Hz fără sub-eșantionare cromatică. Jucătorii de pe console pot profita, de asemenea, de tehnologia cu rată de reîmprospătare variabilă și de modul auto-low-latency pentru imagini de gaming foarte fluide, fără lag. În plus, ecranele Swift OLED au o conectivitate bogată, inclusiv două porturi HDMI 2.1, două porturi HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 și un hub USB.

Monitorul pentru esports ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA

Monitorul pentru sporturile electronice ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA G-SYNC cu tehnologie NVIDIA Reflex este primul ecran din lume cu rezoluție 1440p și rată de refresh de 360Hz, pentru o experiență de joc competitivă fără compromisuri, cu imagini de cristal și răspuns ultra-rapid. Acesta dispune de tehnologia Ultra-fast IPS, având un timp de răspuns extrem de rapid pentru un monitor LCD. Această tehnologie valorifică un nou tip de cristal lichid care oferă o birefringență mai mare și o vâscozitate mai mică, permițând shutter-ului să comute și să reflecte mai rapid lumina de la iluminarea din fundal. Moleculele cristalului lichid au fost, de asemenea, aranjate pentru o mai mare eficiență, sporind în cele din urmă capacitatea de reacție și viteza.

Afișajele convenționale au un driver de tensiune cu un singur strat pentru a comuta cristalele lichide din colțul din stânga-sus în cel din dreapta-jos al afișajului. ROG Swift PG27AQN utilizează un driver de tensiune cu două straturi, permițând cristalelor lichide să comute simultan din colțul din stânga sus și din colțul din dreapta jos, pentru o imagine mai fluidă și mai consistentă.

PG27AQN este un monitor NVIDIA G-SYNC ce oferă imagini foarte fluide și un răspuns mai rapid cu supra-tactare variabilă, fiind perfect pentru gaming-ul competitiv. Ecranul include, de asemenea, NVIDIA Reflex Analyzer pentru a măsura latența sistemului end-to-end atunci când este asociat cu un mouse compatibil NVIDIA Reflex.

Routerul de gaming ROG Rapture GT-AXE16000

ROG Rapture GT-AXE16000 este primul router de jocuri WiFi 6E quad-band din lume. Inginerii ASUS au deblocat întregul potențial al celor patru benzi – 2,4 GHz, două benzi de 5 GHz și 6 GHz – cu canale de 160 MHz în benzile de 5 GHz și 6 GHz pentru a oferi cele mai rapide viteze posibile. Este dotat cu un chipset WiFi Broadcom de ultimă generație și un CPU flagship, pentru a îmbunătăți capacitatea maximă a rețelei cu 18%2, pentru transferuri de date accelerate și o experiență de gaming optimizată. Cu ajutorul tehnologiei ASUS RF și a altor tehnologii exclusive ASUS, RangeBoost Plus valorifică mai multe facilități actualizate, care îmbunătățesc raza de acoperire a semnalului WiFi și acoperirea generală cu până la 38%.

Rapture GT-AXE16000 dispune de numeroase conexiuni, inclusiv 2 porturi de 10 Gbps, un port WAN de 2,5 Gbps și 4 porturi LAN de 1 Gbps. Capacitățile quad-band ale lui Rapture GT-AXE16000 le oferă, de asemenea, utilizatorilor mai multe opțiuni atunci când se conectează la un sistem AiMesh. Pentru utilizatorii cu dispozitive WiFi 6E, una dintre benzile de 5 GHz poate fi utilizată ca „backhaul” dedicat către routerul central, astfel încât celelalte trei benzi sunt libere pentru conexiunile dispozitivelor. În plus, banda de 6GHz poate fi utilizată ca „backhaul” atunci când este utilizată cu un alt router WiFi 6E pentru a oferi o transmisie mai curată și mai rapidă între două routere pentru o experiență mesh optimizată.

Laptopul de gaming ROG Zephyrus Duo 16

Atingând noi culmi ale inovației în privința laptopurilor cu două ecrane, ROG Zephyrus Duo 16 oferă un display secundar ScreenPad Plus. Odată cu deschiderea laptopului, acesta se ridică și glisează înapoi, poziționându-se în prelungirea ecranului principal, grație unei balamale noi ce acționează în 4 direcții. Față de generația anterioară, angrenajul reduce și mai mult spațiul dintre cele 2 ecrane, experiența vizualizării fiind acum și mai captivantă.

Ecranul principal dispune de două opțiuni pentru panou. Varianta ROG Nebula HDR este un panou mini-LED QHD, 16:10, care se mândrește cu o rată de reîmprospătare de 165Hz și certificare VESA DisplayHDR 1000, cu un raport de contrast de 100.000:1. Cea de-a doua opțiune este un panoul nou, exclusiv ROG, dezvoltat împreună cu BOE, numit panou Dual Spec, care este capabil să comute între 4K 120 Hz și Full HD 240 Hz pentru un control mai mare asupra rezoluției versus rata cadrelor. Tehnologia Pixel Acceleration asigură un upscaling rapid în modul Full HD, pentru imagini cristaline la framerate-uri competitive.

Acest sistem cu Windows 11 este echipat cu un procesor AMD Ryzen 9 6980HX și un GPU de laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti la 150 W cu Dynamic Boost, pentru o putere de vârf, susținută de o soluție îmbunătățită Liquid Metal Conductonaut Extreme, care scade temperaturile CPU cu până la 15°C în comparație cu pastele termice tradiționale. Admisia de aer AAS Plus 2.0 de la ecranul secundar ridicat creează un flux de aer cu 30% mai mare deasupra ventilatoarelor, pentru a menține răcite aceste componente de top, iar un comutator MUX Switch se asigură că utilizatorii obțin fiecare cadru posibil în scenarii competitive.

Acest dispozitiv incredibil oferă, de asemenea, o tastatură cu o cursă de 1,7mm și RGB per tastă, șase difuzoare cu Dual Force-Cancelling Woofers, Dolby Atmos și Hi-Res audio, pentru a completa flagship-ul ROG pentru 2022, toate acestea fiind adăpostite într-o carcasă mai mică decât a generației anterioare.

Laptopul de gaming ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14 este o mașină de jocuri puternică într-un format elegant și ultra-portabil, ce se bucură de mai multe îmbunătățiri în 2022. Noul Zephyrus G14 este echipat cu Windows 11, un procesor din seria AMD Ryzen 9 6000 și o grafică din seria AMD Radeon RX 6000S cu MUX Switch, pentru cea mai bună performanță posibilă. Sistemul de răcire ROG Intelligent Cooling cu Liquid Metal și o cameră de vapori personalizată susțin o performanță excelentă, în timp ce memoria RAM DDR5 și un SSD PCIe de 1TB permit un multitasking rapid.

Conceput pentru a oferi putere premium într-un pachet ultra-portabil, elegantul Zephyrus G14 este disponibil în culorile Eclipse Gray sau Moonlight White, având o plăcuță de identificare Prismatic Logo cu o nuanță holografică și reflectorizantă, care cu siguranță va întoarce privirile. Capacul este, de asemenea, acoperit cu 14.969 de orificii frezate la CNC, cu 1.449 de mini LED-uri pe modelele cu afișajul AniMe Matrix, mai multe LED-uri decât modelul de anul trecut, pentru a oferi noi posibilități de animație.

Zephyrus G14 este, de asemenea, unul dintre primele laptopuri ROG care dispune de noul afișaj Nebula de la ROG, care oferă 120 Hz la rezoluție QHD cu o luminozitate maximă de 500 de niți, o acoperire de 100% a gamei de culori DCI-P3 și un timp de răspuns de 3ms – cu Dolby Vision, Adaptive Sync și validare Pantone pentru o experiență uimitoare și culori precise, care reduce la minimum sacadările și efectul de rupere a imaginilor. Suportul Dolby Atmos, matricea de microfoane 3D cu anularea zgomotului prin AI în două direcții și conexiunea Wi-Fi 6E completează acest sistem puternic și portabil.

Laptopurile pentru eSports ROG Strix SCAR și Strix G

Noul ROG Strix SCAR este conceput pentru entuziaștii din domeniul esports, integrând componente de top, având Windows 11, un ecran cu rată mare de reîmprospătare și sistemul de răcire ROG Intelligent Cooling cu metal lichid. Echipat cu un procesor ce urcă în gamă până la Intel Core i9-12900H din generația a 12-a și un GPU de laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti la 150 W cu Dynamic Boost, Strix SCAR este proiectat pentru jocuri cu refresh ridicat. Un comutator MUX Switch asigură performanțe de top ale GPU-ului, stocarea PCIe Gen 4×4 oferă o încărcare ultra-rapidă a aplicațiilor, iar memoria RAM DDR5 la 4800 MHz îmbunătățește multitasking-ul.

Seria ROG Strix SCAR cuprinde modele de 15” și 17”, cel de 15 inchi oferind trei opțiuni de afișaj IPS: QHD 240 Hz, Full HD 300 Hz și QHD 165 Hz. Modelul SCAR de 17 inchi oferă QHD 240 Hz sau Full HD 360 Hz. Toate modelele Strix SCAR sunt compatibile cu Dolby Vision HDR, pentru imagini cu spectru complet, împreună cu Adaptive-Sync pe ecran, oferind o calitate uimitoare a imaginii, fără ruperi de imagine sau sacadări. Timpul de răspuns de 3 ms asigură mișcări clare, astfel încât jucătorii să poată lua decizii perfecte, la nivel de pixeli, în luptele frenetice.

Un trackpad mai mare asigură un control fin asupra mișcărilor de precizie, atunci când nu se utilizează un mouse tradițional. Stilul sportiv al matricei de puncte, iluminarea RGB compatibilă Aura Sync de pe fiecare tastă și de pe bara de lumini, precum și capacele armurii personalizabile le permit jucătorilor să își etaleze propriul stil.

Noile ROG Strix G15 și G17 sunt echipate cu procesoare ce urcă în gamă până la AMD Ryzen 9 6900HX și placă video ce urcă în gamă până la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti la 150 W cu Dynamic Boost, pentru performanțe de top. G15 oferă opțiuni de afișare Full HD 300 Hz și QHD 165 Hz, în timp ce G17 oferă Full HD 360 Hz și QHD 240 Hz pentru jocuri competitive. Toate modelele Strix G sunt compatibile cu Dolby Vision. Toate afișajele au timp de răspuns de 3 ms și Adaptive Sync. Strix G vine, de asemenea, în culoarea Eclipse Gray, precum și în două opțiuni de culori neon, care vor ieși în evidență din mulțime.

Toate modelele Strix sunt echipate cu un design cu 4 difuzoare și suport Dolby Atmos. Sunetul spațial readuce scenele sonore la viață cu un realism captivant. Facilitatea AI Noise Cancelation pe 2 direcții filtrează zgomotul de fond atât pentru comunicațiile de intrare, cât și pentru cele de ieșire, astfel încât vocea fiecăruia să se audă puternic și clar.

În plus, modelele Strix vin cu o baterie de 90 Wh și încărcare Type-C de 100 W pentru utilizare în mișcare. Wi-Fi 6E și LAN 2.5G oferă o rețea de ultimă generație pentru un lag minim atât pe rețelele cu fir, cât și pe cele wireless compatibile.

Tableta de gaming ROG Flow Z13 și XG Mobile

Fiind cea mai puternică tabletă de jocuri din lume, ROG Flow Z13 oferă putere pentru jocuri într-o carcasă ultra-subțire și ușoară – cu Windows 11, până la un procesor Intel Core i9-12900H cu 14 nuclee, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un comutator MUX și memorie LPDDR5 de 5200 MHz. Toate acestea sunt adăpostite într-un design retro-futurist inspirat de Cursa Spațială din secolul XX, dar care înglobează viziunea ROG pentru viitorul jocurilor: portabilitatea supremă.

Există două opțiuni de ecran: unul 4K la 60 Hz cu acoperire DCI-P3 de 85% sau un ecran Full HD la 120 Hz cu o acoperire sRGB de 100%. Ambele au format 16:10 și oferă Dolby Vision pentru o calitate incredibilă a imaginii, protecție din sticlă Corning Gorilla, Adaptive Sync, 500 de niți de luminozitate și validare Pantone.

Flow Z13 poate fi utilizat în mai multe moduri, de la cel tradițional folosind un mouse și tastatură la cel tactil sau de gamepad. Suportul integrat pe spatele tabletei poate fi deschis până la 170° pentru o utilizare optimă în aproape orice scenariu. Cum toate componentele puternice sunt amplasate în spatele ecranului, soluția de răcire inteligentă ROG poate prelua mai mult aer proaspăt pentru a susține performanțe ridicate.

Pentru o putere de joc suplimentară și pentru a extinde porturile I/O, Flow Z13 și Flow X13 (2022) sunt compatibile cu gama de GPU-uri externe XG Mobile. Gamerii le pot conecta la XG Mobile (2021) cu NVIDIA GeForce RTX 3080 sau la noua adiție din acest an a familiei XG Mobile, care include un GPU AMD Radeon RX 6850M XT. Cu porturi USB suplimentare, DisplayPort și HDMI și Ethernet, XG Mobile este pregătit pentru orice tip de task.