Top 4 laptop-uri de cumparat ACUM intre 2000 si 3000 lei

Dupa ce am vazut articolul lui Alex, am decis sa vin in ajutorul vostru putin. Poate chiar si in ajutorul lui Alex, cine stie. Laptop-urile intre 2000 si 3000 lei sunt cele mai cautate. Daca vreti un laptop simplu si bun cu care sa va faceti treaba de zi cu zi, aici este range-ul de pret unde trebuie sa va uitati. Uite patru recomandari din partea noastra.

Acer Aspire 3 – 1999 lei – este cel mai accesibil laptop, dar iti ofera strictul necesar pentru munca de acasa. Ai un procesor performant Intel Core i3-1215U pana la 4.4GHz, un ecran Full HD IPS care o sa se vada bine in orice situatie, 8GB RAM si un SSD de 512GB ca sa mearga totul rapid. Ai doua sloturi de RAM dintre care unul este ocupat de placuta de 8GB, deci poti sa il duci usor la 16GB. SSD-ul este PCI Express M.2 deci si el poate fi usor schimbat cu altul mai mare in timp. Ai Bluetooth 5.0, USB A si USB C, jack audio, camera WEB, microfoane duale si o baterie de 40Wh care promite 6.5 ore autonomie. E foarte ok laptop-ul. HP Pavilion – 2499 lei – este un laptop mai performant decat Acer-ul anterior, acesta avand un procesor AMD Ryzen 5 5500U pana la 4GHz, 16GB RAM si 512GB stocare. Ecranul de calitate este un IPS Full HD, deci unghiuri bune si rezolutie confortabila. Acesta are o tastatura iluminata, un design mai elegant, cititor de carduri SD, USB C si USB A, jack audio si o baterie care promite peste 8 ore de autonomie. Mai scump dar mai bun. ASUS Vivobook OLED – 2665 lei – este un laptop mai aparte avand un ecran OLED, unic in segment. Echipat cu procesor AMD Ryzen 6 5600H, 16GB RAM si un SSD de 512GB PCI Express M.2, acest laptop rupe norma targului cu ecranul OLED Full HD de 600nits. Bateria nu o sa tina foarte mult, 3-4 ore, dar macar se incarca repede la 90W. Are tastatura iluminata, baterie de 70Wh, camera WEB si suficiente porturi USB A si C cat si un HDMI si un jack audio. Lenovo ThinkBook 15 G2 – 2999 lei – este cel mai scump din acest top. L-am ales din urmatoarele motive: port LAN, cititor de carduri SD, cititor de amprenta, TPM 2.0, ThinkShutter penrtu camera web pentru extra intimitate, tastatura iluminata si suficiente USB-uri atat A cat si C. Nu are cel mai nou procesor, doar un i5-1135G7, dar are 16GB RAM, 512GB SSD si un ecran luminos IPS Full HD.

Daca aveti si voi alte recomadari, sectiunea de comentarii va apartine. Eu am incercat sa pun doar laptop-uri cu tastatura iluminata, 16GB RAM si ecrane IPS, caci in range-ul asta sunt si panouri TN foarte proaste si nu merita. Din pacate cam greu spre imposibil sa gasesti laptop-uri cu Windows instalat….dar asta este. Macar licentele sunt ieftine si procesul de instalare este usor.