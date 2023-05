V-ati cumparat laptop office/multimedia recent?

Astazi am dat retur unui laptop care m-a dezamagit si inainte de a alege alt model, vreau sa stiu ce experiente ati avut voi.

Fara a intra in toate detaliile, intr-o zi m-a sunat tata nervos ca sa intru prin Teamviewer la el pe laptop sa-i fac ceva ca nici OLX nu-i mai merge cum trebuie. Eu stiam despre ce laptop e vorba, estimam ca are vreo 6 ani vechime, cand colo el are peste 8 ani si tot eu i-l cumparasem – un Lenovo G710 cu ecran de 17.3inch. Nu a fost ceva model performant nici in 2015 cand l-am luat, dar singurul cu un pret bun la o diagonala mai generoasa – 1650RON am dat atunci pe el. Sincer nici nu ma asteptam sa tina atat, dar pentru activitatile lui elementare a functionat pana curand.

In 2019 l-am revigorat cu un SSD de 256GB si inca 8GB RAM. Orice i-as face insa, gluma aia de procesor nu se mai descurca in prezent nici pentru tata.

Asa ca am inceput cautarile pentru un inlocuitor, care trebuia sa indeplineasca niste caracteristici:

ecran de 15.6inch FullHD

16GB RAM

SSD M2

CPU mid-range

buget sub 3000RON

Dupa mai multe cautari, am ajuns tot la un Lenovo – IdeaPad 3 15IAU7. Acum o saptamana pretul acestuia era 2500RON si eMag oferea 10% reducere – pret final 2250RON. Pentru specificatiile lui am zis ca e un pret bun.

A ajuns laptopul ambalat simplu – e divizia buget, l-am scos si am instalat pe el Windows 10 – desi pe site-ul producatorului doar Windows 11 e suportat. Nu a fost gasita placa de retea, dar driverul destinat Win 11 a mers perfect si pe Win 10 – marketingul cretin pentru Win 11 e in toi. De ar fi bun probabil nu s-ar fi scandalizat nimeni, dar nu e.

Combinatia de i5 1235u cu 16GB RAM DDR4 si SSD pe M2 de 512GB il fac foarte echilibrat pentru lucru. Se misca excelent in Office, browsing cu multe tab-uri deschise in Chrome, bateria a tinut peste 2 ore. Toate bune pe partea de specificatii tehnice – pana la urma de-aia l-am si ales. Echipat cu 2 porturi USB tip A si unul tip C, plus port HDMI si cititor de carduri. Pachetul esential pentru 2023 office/multimedia checked!

Dupa toate astea intervine un „dar”, pe care probabil il asteptati. Ecranul acestuia de tip TN desi are rezolutia FullHD si imagine clara, unghiurile de vizibilitate sunt foarte slabe. Dupa o ora de browsing au inceput sa ma deranjeze ochii. Aici nu neg, s-ar putea sa fiu si eu putin prea pretentios fiind obisnuit cu 144hz, IPS si 1440p. Insa m-am gandit la tata, care are o varsta si are nevoie de un ecran mai bun. Nu e de neutilizat, dar mi se pare ca se putea mai bine.

Daca pana la urma cu ecranul am reusit sa ma impac si sa ma acomodez, cu tastatura si calitatea materialelor folosite nu am reusit. Ati observat cum in majoritatea pozelor pentru laptopuri tastaturile nu sunt pozate de aproape sau la unele modele din poze chiar nu le vezi deloc? Oare care e motivul? Va zic eu – sunt o bataie de joc. In goana dupa a le face cat mai subtiri sunt facute si cat mai prost. Nu am reusit sa scriu o propozitie fara a tasta gresit. Stiu ca e o problema cu vechime, nu a aparut anul acesta, dar acum dupa ce am incercat mai multe zile sa folosesc eu laptopul inainte de a-l da tatalui efectiv ma scotea din sarite. Tastele sunt extrem de rahitice, iar plasticul din care e facut laptopul foarte subtire. Sub tasta space daca apesi putin mai tare cu degetul se vede cum se lasa. Da, Lenovo din 2015 era mai gros, dar era mai durabil. Nu vreau peste 2 ani sa schimb laptopul doar pentru ca tastele sunt defecte.

Si cel mai probabil aceasta problema nu e intalnita doar la Lenovo ci si la ceilalti producatori. Sunt inserate componente de calitate, dar constructia este ignorata. Ma ia groaza sa ma gandesc cum o fi un laptop la 1200RON….

Acestea fiind zise, i-am dat retur dupa o saptamana si acum caut alt model.

Si cel care acum imi face cu ochiul si il vanez e tot Lenovo – tot IdeaPad 3 – dar de gaming. De ce de gaming? In primul rand are o constructie mai buna, o tastatura mai aerisita, iar ecranul este IPS. Initial m-am gandit sa iau unul cu 8GB RAM si sa ii mai adaug eu inca 8GB RAM. Smecheria e cu garantia – daca vrei sa nu pierzi garantia, trebuie trimis laptopul si cu memoria intr-un service autorizat si sa o monteze ei. Altfel, risti sa o pierzi.

Inca nu am luat alt laptop, cel de gaming e momentan peste buget. Vreau sa ma asigur ca macar 5 ani tata va fi incantat de laptop. Voi ce ati alege sau ce ati cumparat recent in materie de laptopuri si v-a surprins in mod placut/neplacut?