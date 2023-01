8 Lansari si actualizari de jocuri anticipate pentru 2023

Cu anul 2022 incheiat, multi gameri se intreaba ce pregateste 2023 pentru a-i surprinde in mod placut. De la IP-uri noi si pana la actualizari ale francizelor RPG preferate de fani pana la începuturile unor noi serii de aventuri, iata care sunt cele mai asteptate lansari și actualizari de jocuri din 2023.

Forspoken

Lansat chiar ieri, pe 24 ianuarie, acest joc de aventura o urmareste pe Fey, o tanara din New York care a fost transportata pe taramul magic Athia. Fey trebuie sa isi foloseasca noile puteri magice descoperite pentru a gasi drumul inapoi acasa. Cu o poveste bogata, fantastica si formatul sau RPG, Forspoken este unul dintre cele mai asteptate titluri noi din 2023.

Forspoken este disponibil pentru PC și PlayStation 5.

Dead Island 2

Continuarea mult indragitului joc apocaliptic tropical cu zombie din 2011, mult asteptatul Dead Island 2 se lanseaza pe 28 aprilie 2023. In partea a doua, guvernul SUA a pus California in carantina completa din cauza unui focar de zombie. Lupta pentru supravietuire va continua si va fi foarte distractiva.

A doua parte a seriei Dead Island se pregateste sa fie si mai sangeroasa decat predecesorul sau. Daca va plac jocurile cu elemente survival, Dead Island 2 poate merita incercat.

Este compatibil cu PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox one, Xbox Series X/S si este disponibil in prezent pentru precomanda.

Hogwarts Legacy

Emblematica franciza Harry Potter va primi titlul RPG Hogwarts Legacy pe 10 februarie 2023. Hogwarts Legacy este un joc single-player open-world, plasat in universul Harry Potter. Cu o gama larga de personaje si decoruri noi, acest joc urmareste viata de zi cu zi a unui elev nenumit al Hogwarts in timp ce exploreaza terenul scolii si descopera secretele Lumii Vrajitorilor.

Jucabil pe PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X si Series S, Xbox One, Microsoft Windows, Hogwarts Legacy este disponibil pentru precomanda.

League of Legends

League of Legends a fost unul dintre cele mai populare jocuri RPG multiplayer din ultimul deceniu. A scos la iveala o baza de fani devotati si milioane de utilizatori activi. Fanii lui League of Legends asteapta cu nerabdare ce va aduce noul an pentru joc. Acesta va primi cateva actualizari interesante si in 2023. Acestea includ revenirea lui Chemtack, schimbari in top lane si revizuiri ale lui auto mod. Daca sunteti in cautarea unui nou cont de League of Legends, acesta este cel mai bun moment pentru a obtine unul.

Dead Space Remake

Programat pentru lansare in mai putin de o saptamana, pe 27 ianuarie 2023, acesta este un remake al jocului survival horror lansat in 2008. Recreat cu tehnologie si grafica moderna, acest remake spera sa ofere o experienta superioara originalului. Fanii Dead Space vor experimenta un joc imbunatatit din toate punctele de vedere. Remakeul Dead Space va putea fi jucat pe PlayStation 5, Xbox Series X si Series S, Microsoft Windows. In prezent este disponibil pentru precomanda.

Fortnite

Fortnite a parcurs un drum lung de cand a fost lansat in 2017. La final de 2022 a fost actualizat la motorul grafic Unreal Engine 5.1. Anul 2023 i-a pregatit cateva actualizari importante. Aceastea includ miscari noi pentru personaje in Battle Royale si noi articole in joc. Aceste actualizari vor fi implementate pe 10 martie 2023. O oportunitate perfecta de a gasi un cont Fortnite.

Final Fantasy XVI

Anul 2023 va aduce continuari ale multor francize de jocuri foarte iubite. Printre acestea se numara cel de-al saisprezecelea episod al seriei Final Fantasy. Programat de lansare pe 22 iunie 2023, povestea jocului Final Fantasy XVI il urmareste pe Clive Rosfield, insarcinat sa apere taramul Valisthea de raufacatorul Eikon. Cu un gameplay si o grafica actualizate, aceasta continuare a seriei Final Fantasy este cu siguranta titlu mult asteptat de fani. Final Fantasy XVI va putea fi jucat pe Playstation 4 si Playstation 5. Acesta nu este disponibil pentru pre-comanda in acest moment.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 va fi lansat pe 2 iunie 2023. Acesta va avea un mod de poveste open-world amplasat intr-un peisaj urban. Va include gameplay-ul Fighting Ground pentru care franciza este cunoscuta, precum si mai multe noi moduri de joc de explorat. Street Fighter 6 se va lansa pe Playstation 4, Playstation 5, PC și Xbox Series X/S. In prezent este disponibil pentru precomanda.

Ganduri finale

Multe jocuri grozave se vor lansa in 2023, de la noi titluri ale unor serii populare la noi potentiale favorite. Odata cu noul an vin si noile progrese in tehnologie. Acestea includ totul, de la designul jocului, la poveste si pana la experienta intregului pachet. Industria gaming-ului a facut pasi majori in ultimul deceniu si a fost vizibila in calendarul titlurilor lansate in 2022. Anul 2023 va fi un an grozav pentru gameri.